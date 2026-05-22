Giá vàng hôm nay 22/5: Vàng trong nước giảm 1,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay chốt phiên 21/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với mở phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua - bán ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 158,9 - 161,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.

Cuối giờ chiều ngày 21/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.533,2 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 21/5: 1 USD = 26.391 VND, giá vàng thế giới tương đương 144,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,3 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.