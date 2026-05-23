Giá vàng hôm nay 23/5: Vàng trong nước giảm 400.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay chốt phiên giao dịch ngày 22/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 159 - 162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với mở phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua - bán ở mức 159 - 162 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mở phiên cùng ngày. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước giao dịch quanh mức 159 - 162 triệu đồng/lượng

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào - bán ra so với mở phiên cùng ngày.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 159- 162 triệu đồng/lượng giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào - bán ra so phiên liền trước.

Cuối giờ chiều ngày 22/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.520,5 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 22/5: 1 USD = 26.390 VND, giá vàng thế giới tương đương 143,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,3 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.