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Giá vàng hôm nay 24/10: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng

Thứ Bảy, 05:00, 24/10/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng ngày 24/10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng SJC trong nước giảm 300.000 đồng/lượng, niêm yết giá mua vào ở ở mức 138,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 141,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 138,7 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 141,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 24/10, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 135 – 139 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 137,5 – 141,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

gia vang hom nay 24 10 gia vang sjc giam 300.000 dong luong hinh anh 1
Sáng 24/10, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 135 – 139 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, sáng 24/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3.995,81 USD/oz. Giảm 30,79 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 24/10: 1 USD = 26.020 VND, giá vàng thế giới tương đương 125,26 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16,44 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 24/10/2026.

BofA cảnh báo giá vàng có thể xuống dưới 4.000 USD/ounce

Ngân hàng Bank of America (BofA) nhận định triển vọng giá vàng trong những tháng cuối năm 2026 còn nhiều thách thức. Nhu cầu tại một số thị trường lớn suy yếu, lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến và nguy cơ các quỹ đầu tư, ngân hàng trung ương bán vàng có thể tạo thêm áp lực lên kim loại quý.

Theo dự báo của BofA, giá vàng có khả năng giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce trong 3 tháng tới. Ngân hàng này cũng ước tính giá vàng bình quân quý IV/2026 ở mức 4.000 USD/ounce.

Sự thận trọng của BofA xuất phát từ những dấu hiệu suy giảm nhu cầu trên thị trường vàng toàn cầu. Công cụ theo dõi nhu cầu của ngân hàng ghi nhận lượng mua từ các nhóm khách hàng chủ chốt giảm 16,6% so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến tại các thị trường lớn có sự trái chiều. Trong khi lượng vàng nhập khẩu của Ấn Độ giảm mạnh 77,8%, nhập khẩu vàng của Trung Quốc lại tăng 39,3%.

Nhu cầu vàng trang sức cũng kém tích cực trong quý II/2026. Theo số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu tại Mỹ giảm 25%, tại Ấn Độ giảm 15% và Trung Quốc giảm 28%.

Bên cạnh sức mua, hoạt động giao dịch của các ngân hàng trung ương cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến giá vàng. BofA lưu ý, nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, một số ngân hàng trung ương có thể quay lại bán vàng, gia tăng nguồn cung trên thị trường.

Dữ liệu của WGC cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đã bán ròng 82 tấn vàng tính đến hết tháng 8. Trong khi đó, số liệu do Ngân hàng Trung ương Nga công bố ngày 20/10 cho biết dự trữ vàng của nước này trong tháng 9 giảm khoảng 6,2 tấn, xuống còn khoảng 2.264 tấn.

Những yếu tố trên đang khiến triển vọng giá vàng cuối năm trở nên khó đoán hơn, khi lực cầu suy yếu và khả năng gia tăng nguồn cung có thể hạn chế đà tăng của kim loại quý.

Lê Thanh/VOV.VN
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