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Giá vàng hôm nay 25/7: Vàng trong nước đảo chiều tăng 1,5 triệu đồng/lượng

Thứ Bảy, 05:10, 25/07/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay (25/7) tại SJC đang niêm yết 135,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với phiên sáng; trong khi giá vàng thế giới tăng 15 USD/oz lên 4.062,7 USD/oz thời điểm mở phiên 24/7 (theo giờ Mỹ).

Giá vàng trong nước tăng 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 25/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 135,5 triệu đồng/lượng; giá bán 140,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 135,5 – 140,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 5 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng trong nước đã tăng lên mốc trên 140 triệu đồng/lượng

Cuối phiên giao dịch 24/7, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng thay đổi so với phiên sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 135 - 140,1 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng giá mua và tăng 2,1 triệu đồng/lượng giá bán so với đầu phiên sáng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 138 – 142,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với đầu phiên sáng. Cuối chiều nay, vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn 138,85 – 142,65 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng giá mua và giá bán so với phiên sáng.

Giá vàng thế giới tăng khi mở phiên giao dịch ngày 24/7 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.062,7USD/oz, tăng 15 USD/oz so với cuối phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 24/7: 1 USD = 26.510 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 129,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 10,8 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 24/7.

Vàng cần trở lại trên 4.148 USD/oz để cải thiện xu hướng

Giá vàng thế giới đang chịu áp lực giảm, khi dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự báo, làm suy yếu kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sớm chuyển sang nới lỏng. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 18/7 chỉ ở mức 187.000, thấp hơn dự báo 212.000 việc làm.

Các số liệu cho thấy, thị trường lao động Mỹ vẫn tương đối ổn định, dù tốc độ tuyển dụng có dấu hiệu chậm lại. Điều này khiến giới đầu tư nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 29/7, nhưng chưa đủ cơ sở để kỳ vọng một bước ngoặt ôn hòa rõ rệt.

Cùng lúc, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên quanh 4,71%, trong khi đồng USD duy trì đà mạnh. Đây là hai yếu tố bất lợi đối với vàng, bởi kim loại quý không mang lại lợi suất và thường kém hấp dẫn khi chi phí nắm giữ tăng. Bên cạnh đó, giá dầu tăng vọt cũng tạo ra tác động hai chiều. Căng thẳng tại eo biển Hormuz và các tuyến vận tải tại Biển Đỏ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn.

Về kỹ thuật, giá vàng đã rơi xuống dưới đường trung bình 100 ngày quanh 4.083 USD/oz và chưa vượt được vùng kháng cự 4.148 USD/oz. Vàng cần trở lại trên 4.148 USD/oz để cải thiện xu hướng ngắn hạn. Trong tuần tới, các nhà đầu tư sẽ theo dõi tín hiệu từ Fed, dữ liệu PMI sơ bộ của Mỹ và diễn biến tại các tuyến hàng hải chiến lược, bởi đây có thể là những yếu tố quyết định hướng đi kế tiếp của giá vàng.

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Đầu tư thế nào khi vàng, trái phiếu không còn là "vùng trú ẩn" an toàn?

VOV.VN - Biến động đồng pha trên nhiều lớp tài sản đang làm thay đổi cách quản trị danh mục của giới đầu tư. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh không còn "nơi trú ẩn" tuyệt đối, chiến lược phù hợp không phải là tìm kiếm một tài sản an toàn mà là đa dạng hóa danh mục và tái cân bằng theo diễn biến thị trường.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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