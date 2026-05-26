Giá vàng hôm nay 26/5: Vàng thế giới đi ngang ở mức 4.570,1 USD/oz

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 159 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 162 triệu đồng/lượng đi ngang so với phiên sáng 25/5. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 159- 162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 25/5, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu có giá giao dịch 159-162 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra chênh lệch 2 chiều mua bán 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội chiều 25/5, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng đi ngang so với phiên giao dịch buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 159-162 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu cũng có giá 159-162 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 25/5 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới giảm 7 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.570,1 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 26/5: 1 USD= 26.39,2 VND, giá vàng thế giới tương đương 145,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Theo Kitco News, giá vàng tiếp tục biến động mạnh trong tuần này, với nhu cầu trú ẩn an toàn do bất ổn địa chính trị liên tục va chạm với đồng USD mạnh hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và những lo ngại mới rằng lạm phát dai dẳng có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần giao dịch ở mức 4.539,09 USD/ounce vào tối Chủ nhật, và sau một đợt giảm nhẹ vào đầu phiên giao dịch châu Á, giá đã tăng đều đặn suốt ngày thứ Hai và sang thứ Ba khi các nhà giao dịch phản ứng với sự bất ổn đang diễn ra xung quanh cuộc xung đột Iran và những lo ngại dai dẳng về tâm lý rủi ro toàn cầu. Đà tăng cuối cùng đã chững lại ngay dưới mức 4.600 USD, với giá vàng đạt mức cao nhất tuần ở mức 4.588,64 USD/ounce trước khi phe bán giành lại quyền kiểm soát.