  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Giá vàng hôm nay 26/5: Vàng thế giới đi ngang ở mức 4.570,1 USD/oz

Thứ Ba, 05:00, 26/05/2026
VOV.VN - Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch ngày 26/5, giá vàng thế giới đi ngang ở mức 4.57,1 USD/oz. Vàng SJC và DOJI cùng niêm yết 159-162 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng, cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 16,7 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 159 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 162 triệu đồng/lượng đi ngang so với phiên sáng 25/5. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 159- 162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 25/5, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu có giá giao dịch 159-162 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra chênh lệch 2 chiều mua bán 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội chiều 25/5, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng đi ngang so với phiên giao dịch buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 159-162 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu cũng có giá 159-162 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 25/5 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới giảm 7 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.570,1 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 26/5: 1 USD= 26.39,2 VND, giá vàng thế giới tương đương 145,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Theo Kitco News, giá vàng tiếp tục biến động mạnh trong tuần này, với nhu cầu trú ẩn an toàn do bất ổn địa chính trị liên tục va chạm với đồng USD mạnh hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và những lo ngại mới rằng lạm phát dai dẳng có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần giao dịch ở mức 4.539,09 USD/ounce vào tối Chủ nhật, và sau một đợt giảm nhẹ vào đầu phiên giao dịch châu Á, giá đã tăng đều đặn suốt ngày thứ Hai và sang thứ Ba khi các nhà giao dịch phản ứng với sự bất ổn đang diễn ra xung quanh cuộc xung đột Iran và những lo ngại dai dẳng về tâm lý rủi ro toàn cầu. Đà tăng cuối cùng đã chững lại ngay dưới mức 4.600 USD, với giá vàng đạt mức cao nhất tuần ở mức 4.588,64 USD/ounce trước khi phe bán giành lại quyền kiểm soát.

Ánh Phương/VOV.VN
Giá vàng lao dốc, nhà đầu tư có nên “bắt đáy”?
VOV.VN - Sau hai tuần giảm liên tiếp, thị trường vàng bước vào giai đoạn nhạy cảm khi lực bán gia tăng và các yếu tố hỗ trợ chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng. Trong bối cảnh đó, câu hỏi giá vàng tuần tới tăng hay giảm, có nên “bắt đáy” tiếp tục là mối quan tâm lớn của nhà đầu tư.

Giá vàng hôm nay 24/5: Giá vàng SJC giữ ở mức 161,5 triệu đồng/lượng
VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC ổn định ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bán vàng SJC hiện cao hơn 18,21 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay 23/5: Giá bán vàng SJC giảm còn 161,5 triệu đồng/lượng
VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 23/5, giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng biến động mạnh, nhà đầu tư “đu đỉnh” có hoang mang, lo lắng?
VOV.VN - Giá vàng liên tục đảo chiều sau giai đoạn tăng nóng, kéo theo tâm lý hoang mang của nhiều nhà đầu tư cá nhân. Không ít người rơi vào cảnh “đu đỉnh”, thua lỗ khi thị trường quay đầu. Câu hỏi đặt ra, nên tiếp tục nắm giữ hay chấp nhận cắt lỗ trong bối cảnh rủi ro gia tăng?

Giá vàng hôm nay 22/5: Vàng trong nước 162,4 triệu đồng/lượng
VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở phiên ngày 22/5, giá vàng trong nước ổn định, SJC giao dịch quanh mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.526,1 USD/oz.

