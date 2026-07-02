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Giá vàng hôm nay 2/7: Vàng SJC duy trì mức bán ra 146,4 triệu đồng/lượng

Thứ Năm, 05:10, 02/07/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch ngày 2/7, vàng SJC và DOJI ổn định ở cả 2 chiều mua vào – bán ra. Hiện giá được niêm yết ở mức 143,4 – 146,4 triệu đồng/lượng, biên độ chênh lệch là 3 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên mức 3.982,80 USD/oz.

Vàng trong nước ổn định

Chiều 1/7, công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 143,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 146,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch sáng ngày 1/7 . Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 143,4 – 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả 2 chiều. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội chiều 1/7, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn không có sự thay đổi.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 143,4-146,4 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 143,3 – 146,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán đang là 3 triệu đồng/lượng

Chiều 1/7, giá vàng thế giới trên sàn Kitco tăng nhẹ

Chiều 1/7 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước đó. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 3.982,80 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 1/7: 1 USD= 26.466 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 126,99 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,41 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

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Giá vàng hôm nay 1/7: Vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng ngày 1/7, vàng SJC và DOJI cùng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra. Hiện giá được niêm yết ở mức 143,4 – 146,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm, giao dịch ở mức 3.980,80 USD/oz.

PV/VOV.VN
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng ngày 1/7, vàng SJC và DOJI cùng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra. Hiện giá được niêm yết ở mức 143,4 – 146,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm, giao dịch ở mức 3.980,80 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 1/7: Vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 1/7: Vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng ngày 1/7, vàng SJC và DOJI cùng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra. Hiện giá được niêm yết ở mức 143,4 – 146,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm, giao dịch ở mức 3.980,80 USD/oz.

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