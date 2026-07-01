Giá vàng hôm nay 1/7: Vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng

Vàng trong nước giảm 600.000 đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 1/7, công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 143,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 146,4 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch chiều ngày 30/6 . Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 143,4 – 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội sáng 1/7, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn cũng có sự thay đổi so với chốt phiên giao dịch ngày 30/6.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 143,4-146,4 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 143,3 – 146,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán đang là 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới trên sàn Kitco giảm

Sáng 1/7 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 3.980,80 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 1/7: 1 USD= 26.466 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 126,93 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,47 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/6, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 144 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 147 triệu đồng/lượng đi tăng nhẹ so với phiên sáng 30/6. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 30/6, giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu có giá giao dịch 143-146,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra chênh lệch 2 chiều mua bán 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội chiều 30/6, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng tăng nhẹ so với phiên giao dịch buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 144-147 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu cũng có giá 143-146,5 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 30/6 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới tăng 56,6 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.027,8 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 30/6: 1 USD= 26.446 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 128,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Theo Kitco News, giá vàng giao ngay giảm sau khi thị trường tiền mặt Bắc Mỹ đóng cửa hôm thứ Hai, do giá dầu tăng và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng khiến các nhà giao dịch tập trung vào rủi ro thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang hơn là nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran.

Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương là động lực chính thúc đẩy đà tăng giá vàng kéo dài nhiều năm, đạt mức cao kỷ lục 5.600 USD một ounce, và cuộc khảo sát mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy hoạt động mua vào từ khu vực chính phủ vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, một ngân hàng đang có cách tiếp cận thận trọng hơn, cảnh báo rằng những ý định đã nêu không phải lúc nào cũng chuyển thành các giao dịch mua thực tế.