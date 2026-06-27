Giá vàng hôm nay 27/6: Giá vàng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào sáng ngày 27/6 ở mức 145,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 148,5 triệu đồng/lượng; so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 27/6, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 145,4 – 148,4 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, sáng 27/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.080,53 USD/oz, giảm 38,93 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 27/6: 1 USD = 26.454 VND, giá vàng thế giới tương đương 130,05 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,45 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 27/6/2026.

Biểu đồ giá vàng

Phiên giao dịch chiều tối ngày 26/6, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 144 triệu đồng/lượng; giá bán là 147 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 144– 147 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 26/6, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 143,9 – 146,9 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 144 – 147 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 26/6 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.041,6 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 26/6: 1 USD = 26.454 VND, giá vàng thế giới tương đương 128,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,2 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.