Giá vàng hôm nay 27/5: Vàng SJC ổn định ở mức 161,5 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 158,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 161,5 triệu đồng/lượng giá không đổi so với mở phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC và DOJI cùng niêm yết 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Tại thị trường Hà Nội cuối ngày 26/5, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn ổn định. Cụ thể, vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 158 - 161 triệu đồng/lượng, giá không đổi ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước.

Cuối giờ chiều ngày 26/5 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới giảm nhẹ. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.525,5 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 26/5: 1 USD = 26.394 VND, giá vàng thế giới tương đương 143,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn 17,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.