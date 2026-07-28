Giá vàng hôm nay 28/7: Vàng SJC duy trì ở mức 143 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC trong nước duy trì ổn định

Phiên giao dịch chiều 27/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 139 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 143 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch sáng 27/7. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC vẫn là 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 139-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 4 triệu đồng/lượng.

Chiều 27/7, giá vàng nhẫn của 1 số thương hiệu tại Hà Nội ổn định ở mức 140,2 – 144,2 triệu đồng/lượng (mua - bán)

Phiên giao dịch chiều 27/7, giá vàng nhẫn của 1 số thương hiệu tại Hà Nội ổn định.

Cụ thể, giá vàng SJC niêm yết ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng, ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 140,2 – 144,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Chiều 27/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó, hiện ở mức 4.094,5 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 27/7: 1 USD = 26.520 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 130,82 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,18 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra chiều ngày 27/7.