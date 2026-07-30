Giá vàng hôm nay 30/7: Vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng
VOV.VN - Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch sáng 30/7, vàng SJC tăng, niêm yết ở mức 137,5 – 141,5 triệu đồng/lượng, trong khi đó giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco tăng, giao dịch ở mức 4.032,5 USD/oz.
Vàng trong nước quay đầu tăng
Phiên giao dịch chiều 29/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 137,5 triệu đồng/lượng; giá bán là 141,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 137,5 – 140,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng 29/7. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Chiều 29/7, giá vàng nhẫn của 1 số thương hiệu cũng có điều chỉnh tăng so phiên giao dịch sáng 29/7.
Cụ thể, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 137 – 141 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch trước đó.
Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 29/7.
Vàng thế giới tiếp đà tăng
Chiều 29/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco tiếp tục tăng, hiện đang ở mức 4.032,5 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 29/7: 1 USD = 26.515 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 128,82 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,68 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.