Giá vàng hôm nay 30/7: Vàng SJC tăng lên 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch 30/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 138,5 triệu đồng/lượng; giá bán 142,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 4 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 8h41’ sáng 30/7, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng giá mua vào và tăng 2 triệu đồng/lượng giá bán ra so với thời điểm cuối ngày 29/7. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Hà Nội đầu giờ sáng nay có thay đổi ở một số thương hiệu. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 138 - 142 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với cuối phiên 29/7. Vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138,1 - 142 triệu đồng/lượng, bằng giá cuối phiên trước.

Giá vàng thế giới tăng sau phiên giao dịch ngày 29/7 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.086,1 USD/oz, tăng 54 USD/oz so với giá cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 30/7: 1 USD = 26.520 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 130,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 12 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước quay đầu tăng

Phiên giao dịch chiều 29/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 137,5 triệu đồng/lượng; giá bán là 141,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 137,5 – 140,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng 29/7. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Chiều 29/7, giá vàng SJC bán ra ở mức 141,5 triệu đồng/lượng

Chiều 29/7, giá vàng nhẫn của 1 số thương hiệu cũng có điều chỉnh tăng so phiên giao dịch sáng 29/7.

Cụ thể, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 137 – 141 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 29/7.

Vàng thế giới tiếp đà tăng

Chiều 29/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco tiếp tục tăng, hiện đang ở mức 4.032,5 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 29/7: 1 USD = 26.515 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 128,82 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,68 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.