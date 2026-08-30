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Giá vàng hôm nay 30/8: Vàng trong nước và thế giới cùng giảm

Chủ Nhật, 05:10, 30/08/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch 30/8, giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh. Giá vàng trong nước cũng đồng loạt giảm.

Giá vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch 29/8, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 145,7 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 148,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

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Vàng trong nước đồng loạt giảm giá

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 29/8, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 145,7 - 149,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới giảm

Chiều 29/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco giao dịch ở mức 4.454,2 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 29/8: 1 USD = 26.260 VND, sau khi cộng các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 140,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn 7,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng thế giới giảm mạnh sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh phát đi tín hiệu cứng rắn về lạm phát tại hội nghị Jackson Hole, làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Ông Warsh cho biết, nếu các nhà hoạch định chính sách chưa thể chắc chắn rằng lạm phát đang giảm rõ ràng và đủ nhanh về mức mục tiêu 2%, Fed vẫn còn “việc phải làm”.

Thông điệp này được thị trường hiểu là Fed có thể tính đến việc tăng lãi suất nếu áp lực giá cả không được cải thiện. Ngay sau phát biểu của Chủ tịch Fed, giá vàng giảm hơn 3% trong phiên. Động thái này phản ánh lo ngại của giới đầu tư rằng lãi suất Mỹ có thể duy trì ở mức cao hơn hoặc tăng trở lại, qua đó gây sức ép lên các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

 

 

PV/VOV.VN
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