Giá vàng hôm nay 3/7: Vàng trong nước ổn định ở mức 148,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước duy trì mức 148,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 3/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 145,4 triệu đồng/lượng; giá bán 148,4 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 145,4 – 148,4 triệu đồng/lượng, không thay đổi giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 145,4 triệu đồng/lượng; giá bán 148,4 triệu đồng/lượng

Cuối phiên giao dịch 2/7, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội ít thay đổi so với phiên sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng, không đổi giá mua và giá bán so với đầu phiên sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với đầu phiên sáng. Cuối chiều nay, vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn 145 - 148 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng giá mua và tăng 2 triệu đồng/lượng giá bán so với phiên sáng.

Giá vàng thế giới tăng khi mở phiên giao dịch ngày 2/7 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.063,1 USD/oz, tăng 17 USD/oz so với cuối phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 2/7: 1 USD = 26.465 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 129,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 18,9 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 2/7.

Giá vàng chưa có xu hướng hồi phục rõ ràng

Giá vàng thế giới tăng sau khi dữ liệu việc làm khu vực tư nhân của Mỹ thấp hơn kỳ vọng. Theo ông Tai Wong - Nhà giao dịch kim loại độc lập, báo cáo việc làm ADP thấp hơn dự kiến đã tạo động lực ban đầu cho đà tăng của vàng; phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh về việc lạm phát đang giảm đã kéo lợi suất trái phiếu đi xuống, qua đó thúc đẩy lực mua đối với kim loại quý.

Ông Wong cũng nhận định, vàng có thể đã thiết lập vùng đáy ngắn hạn, trừ khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ công bố trong phiên tiếp theo vượt xa kỳ vọng của thị trường.

Các nhà phân tích cho rằng, về kỹ thuật, giá vàng cần vượt vùng kháng cự 4.044 - 4.100 USD/oz để xác nhận xu hướng phục hồi rõ ràng hơn. Nếu bứt phá thành công qua các mốc này, kim loại quý có thể hướng tới các mốc cao hơn quanh 4.200 USD/oz.