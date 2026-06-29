Giá vàng hôm nay 29/6: Giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, sáng 29/6 giá vàng SJC trong nước giảm 500.000 đồng/lượng, giá mua vào ở ở mức 145 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 148 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào sáng ngày 29/6 ở mức 145 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 148 triệu đồng/lượng; so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 145 – 148 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 29/6, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 144,9 – 147,9 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 145 – 148 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, sáng 29/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.061,38 USD/oz, giảm 27,62 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 29/6: 1 USD = 26.461 VND, giá vàng thế giới tương đương 129,47 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,53 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 29/6/2026.

Giá vàng SJC đi ngang ở 148,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay trước phiên giao dịch ngày 29/6, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào 145,5 triệu đồng/lượng; giá bán 148,5 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và bán ra so với phiên sáng cùng ngày và cuối phiên liền trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự với vàng SJC, giá vàng tại Tập đoàn DOJI thời điểm cuối phiên 28/6 niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi giá bán ra so với phiên trước và sáng. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC mua vào 145,5 triệu đồng/lượng; giá bán 148,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng ở Hà Nội cuối ngày 28/6 cũng không có biến động so với phiên sáng. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết mua vào - bán ra ở 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, ngang mức giá so với thời điểm mở phiên.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cuối ngày 28/6 niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, giữ giá mua vào, bán ra so với đầu phiên sáng 28/6. Vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua bán vàng nhẫn tròn trơn 144,3 - 148 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trước tuần giao dịch mới. Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay còn ở mức 4.089 USD/oz, tăng 9 USD/oz so với chốt phiên cuối tuần. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 28/6: 1 USD = 26.454 VND, sau khi trừ các khoản thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 130,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra thời điểm cuối ngày 28/6.

Giá vàng vẫn được dự báo tăng đạt mức 5.800 USD/oz

Giá vàng thế giới ghi nhận nhịp hồi phục ổn định, trong bối cảnh đồng bạc xanh nhích tăng nhẹ. Mặc dù đã lấy lại được 1 phần giá trị tổn thất, đợt rung lắc mạnh này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, trước khi các dữ liệu kinh tế quan trọng, như Chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ được công bố.

Thị trường vàng thế giới đang chịu áp lực ngắn hạn và có khả năng bước vào giai đoạn đi ngang, do lạm phát hạ nhiệt cùng kỳ vọng Fed sớm tăng lãi suất. Dù vậy, J.P. Morgan vẫn dự báo giá vàng sẽ khép lại năm nay ở mức 5.500 - 5.800 USD/oz (duy trì mức tăng khoảng 20% so với cùng kỳ).

Lực đỡ dài hạn của kim loại quý tiếp tục được củng cố vững chắc bởi làn sóng gom vàng, nhằm giảm phụ thuộc USD của các Ngân hàng Trung ương, kết hợp cùng nhu cầu trú ẩn an toàn trước rủi ro địa chính trị toàn cầu.