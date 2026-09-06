Giá vàng hôm nay 6/9: Giá vàng SJC ổn định ở mức 147,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước ổn định

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 144,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 147,6 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 5/9. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ổn định

Chiều 5/9, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 145,5-149,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC có giá 144,1-147,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chịu sức ép từ USD và chính sách của Fed

Cuối giờ chiều 5/9 (theo giờ Việt Nam), trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.431,07 USD/oz, không thay đổi so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 5/9: 1 USD= 26.255 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 140,16 triệu đồng/lượng, thấp hơn 7,44 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Theo Kitco News, giá vàng chịu áp lực bán mạnh trong phiên cuối tuần (4/9) sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ tốt hơn dự kiến, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giá vàng hôm nay 4/9: Vàng trong nước cao nhất 149,1 triệu đồng/lượng VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch 4/9 tại SJC đang niêm yết 146,1-149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng so với phiên trước, cùng lúc giá vàng thế giới có giá 4.477,5 USD/oz.

Trước khi thị trường Bắc Mỹ đóng cửa cho kỳ nghỉ cuối tuần dài nhân dịp Ngày Lao động, giá vàng đã vượt qua mức hỗ trợ quan trọng 4.400 USD/ounce.

Số việc làm tại Mỹ tăng mạnh trong tháng 8, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,1%. Các số liệu này khiến thị trường đánh giá Fed vẫn còn dư địa để tiếp tục chính sách tiền tệ thắt chặt.

Xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 được đẩy lên khoảng 65%, so với gần 55% trước khi báo cáo việc làm được công bố.

Các nhà phân tích nhận định, đợt bán tháo vàng dù mạnh nhưng không gây bất ngờ, khi thị trường lao động tương đối ổn định cho phép Fed tập trung vào mục tiêu ổn định giá cả và kiểm soát lạm phát. Dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần tới, gồm CPI và PPI, sẽ là những thông tin quan trọng, có thể tạo ra biến động đáng kể cho giá vàng nếu làm thay đổi kỳ vọng về chính sách của Fed.

Han Tan của Bybit cho rằng, dữ liệu việc làm mới nhất tiếp tục củng cố tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ sau phát biểu của Fed tại Jackson Hole.

Bên cạnh đó, đồng USD tăng giá cũng gây sức ép lên vàng, khiến kim loại quý này trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua ngoài nước Mỹ.