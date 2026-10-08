Giá vàng hôm nay 8/10: Giá vàng SJC giảm về 143 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước giảm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch sáng 8/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng ở mức mua vào 140 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 143 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào - bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 7/10. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 140 – 143 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 7/10. Chênh lệch giá mua - bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm 500.000 đồng/lượng

Chiều 7/10, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 139,5 – 142,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra so với đầu giờ sáng 7/10. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với sáng 7/10.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Cuối giờ chiều 7/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.117,7 USD/oz, giảm 34,76 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Giá vàng hôm nay 7/10: Giá vàng SJC bán ra 143,5 triệu đồng/lượng VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng trong nước sáng 7/10 tiếp tục đi ngang. Giá vàng SJC và DOJI hiện giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giá bán vàng SJC hiện cao hơn 12,53 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 7/10: 1 USD = 26.170 VND, giá vàng thế giới tương đương 129,83 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,17 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Vàng thế giới đang chịu sức ép từ những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Đồng USD mạnh thường khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó gây áp lực lên nhu cầu. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu và triển vọng lãi suất cũng tiếp tục là những biến số quan trọng đối với kim loại quý.

Theo thông tin thị trường ngày 7/10, nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp FOMC tháng 9 để tìm kiếm manh mối về quan điểm của các quan chức Fed đối với lãi suất. Nếu biên bản cho thấy lập trường tiền tệ tiếp tục nghiêng về hướng thắt chặt, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể tiếp tục gây sức ép lên giá vàng. Ngược lại, những tín hiệu cho thấy Fed thận trọng hơn có thể tạo lực đỡ cho kim loại quý.

Dù vậy, triển vọng dài hạn của vàng vẫn nhận được một lực hỗ trợ đáng chú ý từ nhu cầu của các ngân hàng trung ương. Theo World Gold Council, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua ròng 39 tấn vàng trong tháng 8/2026, nâng tổng lượng mua ròng được báo cáo từ đầu năm lên 170 tấn. Trung Quốc tiếp tục là một trong những quốc gia mua vàng nổi bật, trong khi Ba Lan cũng duy trì tốc độ tích lũy mạnh.