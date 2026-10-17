Giá vàng hôm nay 17/10: Vàng SJC giao dịch ở mức 143,9 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch chiều tối 16/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 140,9 triệu đồng/lượng; giá bán là 143,9 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 139,5 – 143,5 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng

Trong khi đó, ngày 16/10, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140,4 – 143,4 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 138,5 – 141,5 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 16/10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.180,2 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 16/10: 1 USD = 26.080 VND, giá vàng thế giới tương đương 131,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,6 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Lãi suất Fed tiếp tục là tâm điểm của thị trường vàng

Theo báo cáo "Bản tin theo dõi thị trường hằng tuần" ngày 13/10/2026 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch trong trạng thái giảm nhẹ. Giá vàng LBMA PM giảm 0,1% so với tuần trước, xuống 4.186 USD/ounce vào cuối phiên thứ Sáu. Tính từ đầu năm, mức giảm của giá vàng đã lên 4,2%.

Diễn biến này phản ánh sự giằng co giữa các yếu tố hỗ trợ và gây sức ép lên kim loại quý. Lợi suất trái phiếu giảm đã phần nào nâng đỡ giá vàng, nhưng dòng vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng toàn cầu chậm lại, trong khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng lạm phát và chính sách tiền tệ Mỹ.

WGC nhận định, trong tuần trước, khi Trung Quốc nghỉ lễ và lịch công bố dữ liệu kinh tế tương đối thưa thớt, sự chú ý của giới đầu tư tập trung vào căng thẳng thương mại Mỹ – Trung cùng những tác động tiềm tàng đối với lạm phát và định hướng chính sách của Fed.

Trong tuần này, kỳ vọng về lãi suất tại Mỹ tiếp tục là một trong những yếu tố quan trọng định hướng giá vàng. Theo báo cáo, Bloomberg dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi của Mỹ trong tháng 9 có thể giảm nhẹ. Nếu diễn biến này được xác nhận, thị trường có thể gia tăng kỳ vọng Fed tạm dừng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10.

Tuy nhiên, triển vọng không hoàn toàn thuận lợi cho kim loại quý. Những dấu hiệu cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ vẫn vững chắc, cùng khả năng chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 tăng, có thể làm phức tạp thêm bức tranh lạm phát. Nếu áp lực giá duy trì dai dẳng, kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt có thể tiếp tục gây sức ép lên vàng.