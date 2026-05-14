Giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 15h00 chiều nay 14/5

Thứ Năm, 14:59, 14/05/2026
VOV.VN - Giá xăng RON95-III giảm 280 đồng/lít xuống còn 24.070 đồng/lít từ 15h00 hôm nay (14/5); giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng lít, giá bán mới là 23.130 đồng/lít; Xăng E10 giảm 280 đồng/lít còn 23.450 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 hôm nay (14/5), giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dàu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 7/5.

Theo đó, giá xăng RON95-III giảm 280 đồng/lít, giá bán là 24.070 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng lít, giá bán mới là 23.130 đồng/lít; Xăng E10 giảm 280 đồng/lít, giá bán mới là 23.450 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 14/5 giảm 270 đồng/lít, giá bán mới là 27.220 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 2.740 đồng/lít, giá bán là 27.710 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 590 đồng/lít, giá bán mới là 20.580 đồng/kg.

Tương tự kỳ điều hành trước, kỳ này liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, cũng không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 7/5 và kỳ điều hành ngày 14/5 là: 128,732 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 4,260 USD/thùng, tương đương giảm 3,20%); 130,838 USD/thùng xăng RON95 (giảm 4,568 USD/thùng, tương đương giảm 3,37%); 146,038 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 7,616 USD/thùng, tương đương giảm 4,96%); 687,654 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 25,816 USD/tấn, tương đương giảm 3,62%).

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Giá xăng dầu hôm nay 13/5: Giá dầu Brent giảm còn 106,95 USD/thùng
Giá xăng dầu hôm nay 13/5: Giá dầu Brent giảm còn 106,95 USD/thùng

VOV.VN - Ngày 13/5, giá dầu giảm sau ba phiên tăng liên tiếp, khi các nhà đầu tư chờ đợi diễn biến xung quanh lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến với Iran và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường tới Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh quan trọng với Chủ tịch Xi Jinping.

Giá xăng dầu hôm nay 12/5: Giá dầu Brent tăng lên 104,51 USD/thùng
Giá xăng dầu hôm nay 12/5: Giá dầu Brent tăng lên 104,51 USD/thùng

VOV.VN - Giá dầu WTI đứng ở mức 97,44 USD/thùng, tăng 2,02 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 103,75 USD/thùng, tăng 2,46 USD/thùng.

Không dự trữ xăng dầu bắt buộc, 2 doanh nghiệp đầu mối bị xử phạt 320 triệu đồng
Không dự trữ xăng dầu bắt buộc, 2 doanh nghiệp đầu mối bị xử phạt 320 triệu đồng

VOV.VN - Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp và Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh không đáp ứng yêu cầu dự trữ xăng dầu bắt buộc theo quy định bị xử phạt tổng cộng 320 triệu đồng.

