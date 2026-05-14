Giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 15h00 chiều nay 14/5

Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 hôm nay (14/5), giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dàu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 7/5.

Theo đó, giá xăng RON95-III giảm 280 đồng/lít, giá bán là 24.070 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng lít, giá bán mới là 23.130 đồng/lít; Xăng E10 giảm 280 đồng/lít, giá bán mới là 23.450 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 14/5 giảm 270 đồng/lít, giá bán mới là 27.220 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 2.740 đồng/lít, giá bán là 27.710 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 590 đồng/lít, giá bán mới là 20.580 đồng/kg.

Tương tự kỳ điều hành trước, kỳ này liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, cũng không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 7/5 và kỳ điều hành ngày 14/5 là: 128,732 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 4,260 USD/thùng, tương đương giảm 3,20%); 130,838 USD/thùng xăng RON95 (giảm 4,568 USD/thùng, tương đương giảm 3,37%); 146,038 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 7,616 USD/thùng, tương đương giảm 4,96%); 687,654 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 25,816 USD/tấn, tương đương giảm 3,62%).