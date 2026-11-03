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Giá xăng dầu giảm mạnh từ 22h tối nay

Thứ Ba, 22:15, 03/11/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 22h00 ngày 3/11, theo đó giá bán lẻ nhiều mặt hàng xăng dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 1/11.

Giá xăng dầu hôm nay (3/11) mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 22h00. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 720 đồng/lít, giá bán mới là 24.230 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 920 đồng/lít, giá bán là 23.230 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 1.020 đồng lít, giá bán mới là 23.200 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 22h00 ngày 3/11 cũng giảm 1.370 đồng/lít, giá bán mới là 28.870 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 1.640 đồng/lít, giá bán là 29.910 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 380 đồng/kg giá bán niêm yết 23.970 đồng/kg.

gia xang dau giam manh tu 22h toi nay hinh anh 1
Biểu giá xăng dầu hôm nay (3/11) áp dụng từ 22h00 - Đơn vị tính: Đồng/lít/kg

Trích lập Quỹ Bình ổn xăng sinh học 700 đồng/lít

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 của Chính phủ; thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2918/QĐ-BCT ngày 3/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo đó, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 700 đồng/lít; đồng thời cũng không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua giảm nhanh, dẫn đến giá cơ sở mặt hàng xăng kỳ này giảm trên 10% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 29/10 và kỳ điều hành ngày 3/11 là: 127,413 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 11,141 USD/thùng, tương đương giảm 8,04%); 127,913 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 11,205 USD/thùng, tương đương giảm 8,05%); 164,317 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 8,253 USD/thùng, tương đương giảm 4,78%); 826,003 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 15,569 USD/tấn, tương đương tăng 1,92%).

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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