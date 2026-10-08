Giá xăng dầu hôm nay 8/10: Giá dầu tăng do lo ngại về nguồn cung từ Trung Đông

Giá xăng dầu hôm nay (8/10 - giờ Việt Nam), giá dầu thế giới tiếp tục tăng do những lo ngại dai dẳng về nguồn cung từ khu vực sản xuất chủ chốt ở Trung Đông, trong bối cảnh gia tăng các vụ tấn công vào tàu thuyền ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn đã tăng 1,33 USD/thùng, tương đương tăng 1,33%, lên 101,53 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 1,11 USD/thùng, tương đương 1,26%, lên 89,39 USD/thùng.

Các mối đe dọa đối với hoạt động vận chuyển dầu ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, nơi vận chuyển lượng dầu và nhiên liệu tương đương khoảng 20% ​​toàn cầu trước chiến tranh, đã gia tăng trong tháng 10 khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bước sang tháng thứ tám.

Các vụ tấn công vào tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz đã gia tăng khi các nhà sản xuất vùng Vịnh tăng cường xuất khẩu dầu. Các vụ tấn công đi kèm với chi phí vận chuyển dầu cao hơn và rủi ro lớn hơn đối với hàng hóa và thủy thủ đoàn.

Dữ liệu tồn kho từ Mỹ - quốc gia tiêu thụ và sản xuất dầu lớn nhất thế giới đã hỗ trợ giá dầu khi lượng dự trữ dầu thô giảm mạnh hơn dự kiến, trong khi lượng dự trữ dầu diesel giảm nhẹ.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) công bố ngày 7/10, lượng dự trữ dầu thô đã giảm 3,2 triệu thùng xuống còn 424,1 triệu thùng trong tuần trước. Lượng tồn kho nhiên liệu chưng cất, bao gồm dầu diesel và nhiên liệu máy bay phản lực, đã giảm 42.000 thùng xuống còn 105,14 triệu thùng, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ trong 5năm qua.

Giá dầu Brent tăng lên 100,93 USD/thùng

Trong phiên giao dịch trước đó, chiều 7/10 (giờ Việt Nam), theo Reuters, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 35 cent, tương đương 0,35%, lên 100,93 USD/thùng vào lúc 8h GMT. Trong khi đó, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 15 cent, tương đương 0,17%, lên 89,59 USD/thùng.

Các chiến lược gia hàng hóa của ING nhận định, thị trường có thể tiếp tục lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung, trong khi rủi ro tại Trung Đông vẫn hiện hữu do các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tiếp diễn.

Giá dầu giữ trên 100 USD giữa rủi ro nguồn cung (Ảnh minh họa: KT)

Tuy nhiên, nguồn cung đang dần phục hồi. Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Thái tử Abdulaziz bin Salman cho biết ngày 6/10, lưu lượng dầu qua đường ống Đông-Tây của nước này đã tăng lên 5,8 triệu thùng/ngày.

Theo người đứng đầu Vitol, khoảng 12 triệu thùng dầu thô/ngày và 2 triệu thùng sản phẩm lọc dầu/ngày đã được vận chuyển khỏi Trung Đông bằng tàu chở dầu trong 7-10 ngày qua.

Nhà phân tích Tamas Varga của PVM cho biết, tâm lý nhà đầu tư vẫn thiếu niềm tin rằng đà gia tăng gần đây của nguồn cung và xuất khẩu dầu từ Trung Đông có thể duy trì bền vững.

Giá xăng dầu hôm nay 7/10: Brent vượt 100 USD, thị trường chờ tín hiệu từ Mỹ VOV.VN - Giá dầu hôm nay, giá dầu gần như đi ngang khi nguồn cung từ Trung Đông gia tăng giúp hạ nhiệt áp lực giá, trong khi căng thẳng tại khu vực và nguy cơ gián đoạn nguồn cung tiếp tục hỗ trợ giá dầu. Brent hiện ở mức 100,58 USD/thùng, trong khi thị trường chờ số liệu dự trữ dầu thô của Mỹ.

Theo cơ quan hàng không Saudi Arabia, các sân bay ở Jazan và Najran đã bị tấn công trong hai vụ việc vào tối thứ Hai, trong bối cảnh xung đột giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen leo thang.

Trong khi đó, quan hệ Mỹ-Iran chưa có dấu hiệu cải thiện. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/10 tuyên bố, không ai biết ai đang điều hành Iran trong suốt cuộc chiến kéo dài 8 tháng giữa Mỹ và Israel.

Trong khi đó, các nhà dự báo thời tiết Mỹ ngày 6/10 cho biết, một cơn bão hình thành tại Vịnh Mexico có thể trở thành cơn bão Đại Tây Dương đầu tiên của năm 2026 trong vòng 2 ngày và có khả năng ảnh hưởng đến các cơ sở dầu khí.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 1/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo hướng tăng, giảm đan xen.

Theo đó, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh lên mức tối đa 26.569 đồng/lít, trong khi xăng E10RON95-III có giá không cao hơn 27.189 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0.05S có giá bán tối đa 29.717 đồng/lít, còn dầu mazut 180CST 3.5S ở mức không cao hơn 20.391 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với dầu diesel. Các mặt hàng xăng dầu còn lại không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.