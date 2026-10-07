Giá xăng dầu hôm nay 7/10: Brent vượt 100 USD, thị trường chờ tín hiệu từ Mỹ

Giá dầu Brent lên 100,58 USD

Cụ thể, theo Reuters, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 26 cent, tương đương 0,3%, lên 100,58 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 1 cent, lên 89,44 USD/thùng.

Giám đốc điều hành tập đoàn kinh doanh hàng hóa Vitol cho biết, khoảng 12 triệu thùng dầu thô/ngày và 2 triệu thùng sản phẩm lọc dầu/ngày – khối lượng được cho là cần thiết để giảm bớt áp lực giá đã được vận chuyển khỏi Trung Đông bằng tàu chở dầu trong 7-10 ngày qua.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Thái tử Abdulaziz bin Salman cho biết, lượng dầu được bơm qua đường ống Đông-Tây, dẫn tới trung tâm xuất khẩu Yanbu trên Biển Đỏ, đã đạt 5,8 triệu thùng tính đến sáng 6/10.

Do cuộc chiến tại Iran làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 6/10 dự báo, sản lượng dầu mỏ toàn cầu sẽ giảm từ mức kỷ lục 106,3 triệu thùng/ngày năm 2025 xuống 101,1 triệu thùng/ngày năm 2026. Trong khi đó, nhu cầu dầu mỏ thế giới được dự báo giảm từ mức kỷ lục 104,4 triệu thùng/ngày năm 2025 xuống 102,4 triệu thùng/ngày năm 2026.

Tuy nhiên, EIA dự báo cung và cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ phục hồi lên các mức cao kỷ lục vào năm 2027, với sản lượng đạt 109,6 triệu thùng/ngày và tiêu thụ 104,6 triệu thùng/ngày.

Tại Mỹ, thị trường dầu mỏ đang theo dõi sát các báo cáo dự trữ hàng tuần do Hiệp hội Dầu khí Mỹ (API) công bố vào ngày 6/10 và EIA công bố vào hôm nay 7/10.

Các nhà phân tích ước tính các công ty năng lượng đã bổ sung 1,7 triệu thùng dầu thô vào kho dự trữ của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 2/10.

Nếu dự báo này chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ tháng 8 lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tăng trong ba tuần liên tiếp. Mức tăng này được so sánh với 3,7 triệu thùng trong cùng tuần năm ngoái và mức tăng trung bình 1,7 triệu thùng trong 5 năm qua (2021-2025).

Các nước G7 đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu thô

Theo Reuters, dòng chảy dầu từ các nước vùng Vịnh, không bao gồm Iran, trong tháng 9 đã tăng lên hơn 81% so với mức trước chiến tranh. Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia cho biết lượng dầu vận chuyển qua đường ống East-West đạt 5,8 triệu thùng, dù tuyến đường ống này từng bị máy bay không người lái tấn công trong tháng trước.

Trên thị trường, giá dầu Brent giao tháng gần nhất giảm 2,77 USD, tương đương 2,8%, xuống 97,55 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 2,15 USD, tương đương 2,4%, còn 87,28 USD/thùng. Trước đó, cả hai loại dầu đều có thời điểm giảm khoảng 3 USD/thùng.

Nguồn cung dự kiến tiếp tục được bổ sung cũng gây sức ép lên giá. Hội đồng quản trị Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự kiến họp ngày 14-15/10 để quyết định chi tiết kế hoạch giải phóng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ mà nhóm G7 đã công bố.

Triển vọng lượng dầu thô lưu thông qua khu vực Trung Đông tăng lên

John Evans, chuyên gia của công ty môi giới dầu PVM, nhận định triển vọng lượng dầu thô lưu thông qua khu vực Trung Đông tăng lên đang làm giảm sức nóng của thị trường.

Bên cạnh đó, lực lượng chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn đã giành lại một số khu vực ven biển quanh eo biển Bab el-Mandeb, trong đó có khu vực tới thành phố Mocha. Diễn biến này phần nào làm giảm lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung và vận tải dầu qua khu vực.

Các nước sản xuất dầu vùng Vịnh cũng đang điều chỉnh hoạt động để thích ứng với tình hình. Kuwait cho biết, sản lượng hiện tương đương 75% mức trước chiến tranh. Saudi Arabia đồng thời giảm giá bán chính thức dầu Arab Light giao tháng 11 sang thị trường châu Á, một dấu hiệu cho thấy nguồn cung đang được cải thiện.

Ngoài ra, các nước G7 đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ kho dự trữ khẩn cấp, đồng thời cam kết không áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu năng lượng.

Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị vẫn là yếu tố hạn chế đà giảm của giá dầu. Các cuộc giao tranh giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tiếp tục diễn biến phức tạp. Hai sân bay tại Jazan và Najran của Saudi Arabia bị tấn công tối 5/10, khiến 3 người bị thương và gây một số thiệt hại.

Thị trường vì vậy vẫn theo sát diễn biến tại Trung Đông, trong bối cảnh nguồn cung đang dần phục hồi nhưng nguy cơ gián đoạn vẫn chưa được loại bỏ.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 1/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo hướng tăng, giảm đan xen.

Theo đó, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh lên mức tối đa 26.569 đồng/lít, trong khi xăng E10RON95-III có giá không cao hơn 27.189 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0.05S có giá bán tối đa 29.717 đồng/lít, còn dầu mazut 180CST 3.5S ở mức không cao hơn 20.391 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với dầu diesel. Các mặt hàng xăng dầu còn lại không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.