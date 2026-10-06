Giá xăng dầu hôm nay 6/10: Giá dầu giảm nhẹ khi nguồn cung Trung Đông cải thiện

Giá dầu giảm nhẹ khi nguồn cung Trung Đông được cải thiện

Giá dầu hôm nay, giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên 6/10 khi nguồn cung dầu thô từ Trung Đông duy trì ổn định và nhóm G7 thống nhất giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong khi căng thẳng tại khu vực vùng Vịnh tiếp tục tạo sức ép lên thị trường.

Theo Reuters, đến 0h03 GMT ngày 6/10, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 4 cent xuống 100,28 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 11 cent, tương đương 0,1%, xuống 89,33 USD/thùng.

Dữ liệu vận chuyển cho thấy xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông trong 4 ngày của tuần cuối tháng 9 đã vượt mức trước chiến tranh. Diễn biến này cho thấy dòng chảy dầu từ khu vực vẫn tương đối ổn định, bất chấp các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Thị trường cũng chịu tác động từ quyết định của nhóm G7 hồi cuối tuần qua về việc giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ khẩn cấp. Các nước G7 đồng thời cam kết không áp đặt các hạn chế xuất khẩu năng lượng.

Tim Waterer, chuyên gia phân tích trưởng tại KCM Trade, cho rằng việc Saudi Arabia tăng xuất khẩu dầu cùng quyết định giải phóng kho dự trữ chiến lược của G7 đang góp phần hạn chế đà tăng của giá dầu, dù giá Brent vẫn neo quanh ngưỡng 100 USD/thùng.

Tuy nhiên, rủi ro đối với nguồn cung vẫn chưa được loại bỏ. Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 5/10 tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu tại Saudi Arabia, trong đó có sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, một nhà máy lọc dầu của Aramco tại Rabigh và sân bay Abha. Saudi Arabia chưa lập tức xác nhận các thông tin này.

Căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tiếp tục diễn ra trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Iran chưa đạt đột phá. Theo giới phân tích, nếu không có tiến triển ngoại giao rõ rệt hoặc nguồn cung được cải thiện đáng kể, giá dầu vẫn có nền tảng hỗ trợ tương đối vững.

Giá dầu Brent tăng lên mức 102,30 USD/thùng

Trước đó, cuối ngày 5/10, theo Reuters, giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầy biến động sau khi xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông tăng lên và các quốc gia thuộc Nhóm G7 cam kết tăng nguồn cung, mặc dù những lo ngại về sự gián đoạn đang diễn ra liên quan đến cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran đã hạn chế hoạt động bán ra.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng nhẹ 5 cent lên 102,30 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 90,62 USD/thùng, giảm 49 cent, tương đương 0,5%. Cả hai hợp đồng đều giảm hơn 1% vào đầu phiên giao dịch.

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay, giá dầu thế giới tiếp tục biến động khi dầu Brent tăng nhẹ lên mức 102,30 USD/thùng. (Ảnh: Reuters)

Giá dầu Brent đã mất hầu hết mức tăng đạt được tuần trước và giá dầu WTI giảm 1,6% sau khi các nước G7 nhất trí hôm thứ Sáu (2/10) về việc giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Họ cũng cam kết sẽ không áp đặt các hạn chế xuất khẩu năng lượng sau áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Quyết định của G7 về việc sử dụng kho dự trữ chiến lược đang làm giảm bớt phần nào nỗi lo về nguồn cung tức thời ảnh hưởng đến giá cả, trong khi ngày càng có nhiều ý kiến ​​cho rằng khối lượng xuất khẩu của Saudi Arabia đang quay trở lại mức trước chiến tranh, ngay cả khi những thùng dầu đó vẫn được vận chuyển với chi phí cao hơn và thông qua các tuyến đường kém hiệu quả hơn" - Tim Waterer, nhà phân tích trưởng tại KCM Trade, cho biết.

Giá dầu diesel kỳ hạn của ICE đã tăng hơn 4% lên 1.409 USD/tấn vào ngày 5/10.

"Sự tăng vọt của giá dầu sưởi và dầu diesel là đáng chú ý, điều này có thể là do việc tạm ngừng xuất khẩu sản phẩm của Trung Quốc, tạo ra bối cảnh nguồn cung các sản phẩm tinh chế ở Viễn Đông càng trở nên khan hiếm hơn" - nhà phân tích Tamas Varga của PVM Oil Associate cho biết.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15 giờ ngày 1/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo hướng tăng, giảm đan xen.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 26.569 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 27.189 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.717 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.391 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với dầu diesel, không trích lập đối với các mặt hàng còn lại và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các loại xăng dầu.