Giá xăng dầu hôm nay 7/5: Giá dầu diesel giảm còn 27.490 đồng/lít

Thứ Năm, 14:55, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 hôm nay (7/5), giá bán lẻ 2 loại dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 29/4.

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 7/5. Giá xăng RON95-III tăng 600 đồng/lít giá bán là 24.350 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 1.170 đồng lít, giá bán mới là 23.790 đồng/lít; Xăng E10 tăng 540 đồng/lít, giá bán mới là 23.730 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 7/5 giảm 680 đồng/lít, giá bán mới là 27.490 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 1.530 đồng/lít, giá bán là 30.450 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.150 đồng/lít, giá bán mới là 21.170 đồng/kg.

7t5.jpg

Tương tự kỳ điều hành trước, kỳ này liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định không trích lập, cũng không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương – Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 29/4/2026 và kỳ điều hành ngày 7/5/2026 là: 132,992 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 6,702 USD/thùng, tương đương tăng 5,31%); 135,406 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,688 USD/thùng, tương đương tăng 2,80%); 153,654 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 4,134 USD/thùng, tương đương giảm 2,62%); 713,470 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 43,392 USD/tấn, tương đương tăng 6,48%).

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Giá xăng dầu hôm nay 6/5: Giá dầu giảm ngày thứ hai liên tiếp
Giá xăng dầu hôm nay 5/5: Giá dầu quay đầu giảm khi Hormuz có tín hiệu thông dòng
Giá xăng dầu hôm nay 4/5: Giá dầu giảm sau tuyên bố của ông Trump
