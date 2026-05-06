Giá xăng dầu hôm nay 6/5: Giá dầu giảm ngày thứ hai liên tiếp

Giá dầu giảm ngày thứ hai liên tiếp vào hôm nay (thứ Tư) do kỳ vọng nguồn cung bị dồn nén từ khu vực sản xuất quan trọng ở Trung Đông có thể được nối lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ rằng một thỏa thuận hòa bình có thể đạt được để chấm dứt chiến tranh với Iran.

Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 7 giảm 1,52 đô la, tương đương 1,38%, xuống còn 108,35 USD/thùng vào lúc 01:03 GMT, sau khi giảm 4% trong phiên giao dịch trước đó. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn tháng 6 của Mỹ giảm 1,50 USD, tương đương 1,47%, xuống còn 100,77 USD, sau khi giảm 3,9% vào ngày hôm trước.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Ở thị trường trong nước, giá xăng RON95-III tăng 870 đồng/lít giá bán là 23.750 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 790 đồng lít, giá bán mới là 22.620 đồng/lít; Xăng E10 tăng 830 đồng/lít, giá bán mới là 23.190 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 29/4 tăng 1.480 đồng/lít, giá bán mới là 28.170 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 120 đồng/lít, giá bán là 31.980 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.210 đồng/lít, giá bán mới là 20.020 đồng/kg.

Giá dầu “nhảy múa” khi Mỹ – Iran đối đầu ở Hormuz, thỏa thuận ngừng bắn lung lay (Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, theo Reuters, kết thúc phiên 5/5, dầu Brent giao kỳ hạn giảm 0,8% xuống 113,51 USD/thùng (lúc 07:19 GMT), sau khi tăng mạnh 5,8% trong phiên trước. Dầu WTI của Mỹ cũng mất 2%, lùi về 104,26 USD/thùng, đảo chiều sau mức tăng 4,4% hôm thứ Hai (4/5).

Đà biến động mạnh của giá dầu được thúc đẩy bởi diễn biến leo thang quanh eo biển Hormuz. Ngày 4/5, Mỹ và Iran đồng loạt triển khai các động thái quân sự mới tại Vịnh Ba Tư, với các hoạt động phong tỏa hàng hải đối đầu, làm lung lay thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh.

Theo bà Priyanka Sachdeva, nhà phân tích thị trường cấp cao của Phillip Nova, giá dầu hiện vẫn dao động mạnh chủ yếu do căng thẳng địa chính trị, trong khi các yếu tố cung – cầu cơ bản chưa có cải thiện đáng kể. Đợt giảm gần đây chỉ mang tính điều chỉnh ngắn hạn sau khi Mỹ phát động chiến dịch “Dự án Tự do”.

Trong nỗ lực hạ nhiệt rủi ro nguồn cung, Mỹ đã triển khai chiến dịch mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz. Tập đoàn vận tải Maersk cho biết, tàu Alliance Fairfax mang cờ Mỹ đã rời Vịnh Ba Tư dưới sự hộ tống của quân đội Mỹ.

Giá xăng dầu hôm nay 5/5: Giá dầu quay đầu giảm khi Hormuz có tín hiệu thông dòng VOV.VN - Giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ trong phiên thứ Ba (5/5), sau khi bật tăng mạnh tới 6% ở phiên liền trước, trong bối cảnh xuất hiện tín hiệu cho thấy Hải quân Mỹ đang từng bước nới lỏng tình trạng phong tỏa tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng then chốt của thế giới.

Ông Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade nhận định, sự kiện này cho thấy hoạt động vận chuyển an toàn ở quy mô hạn chế vẫn khả thi, qua đó giúp giảm bớt lo ngại về kịch bản gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là tín hiệu đơn lẻ, chưa đồng nghĩa với việc tuyến vận tải đã được khôi phục hoàn toàn.

Ở chiều ngược lại, Iran tiếp tục có các động thái đáp trả, tiến hành tấn công tại khu vực Vịnh Ba Tư nhằm phản ứng với nỗ lực kiểm soát eo biển của Mỹ. Một số tàu thương mại được cho là đã bị tấn công, trong khi một cảng dầu lớn tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bị thiệt hại nặng sau một vụ tập kích.

Việc Tổng thống Donald Trump sử dụng Hải quân Mỹ để đảm bảo tự do hàng hải được đánh giá là bước leo thang lớn nhất kể từ sau lệnh ngừng bắn cách đây bốn tuần.

Các nhà phân tích của ING cho rằng, thị trường có thể tạm ổn định sau khi ông Trump phát tín hiệu xung đột có thể kéo dài thêm 2–3 tuần. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn tỏ ra hoài nghi khi tình hình liên tục leo thang và thời hạn chấm dứt xung đột nhiều lần bị kéo dài kể từ khi bùng phát.

