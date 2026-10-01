Giá xăng dầu hôm nay 1/10: Giá dầu tăng khi đàm phán Mỹ - Iran bị đình trệ

Giá dầu hôm nay ngày 1/10, giá dầu thô Brent tăng 57 cent (tương đương 0,6%) lên mức 103,16 USD/thùng. Giá dầu thô WTI tăng 82 cent (tương đương 0,9%) lên mức 90,20 USD.

Giá dầu Brent đang trên đà tăng khoảng 14% trong tháng – mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 7 – trong khi giá dầu WTI cũng đang hướng tới mức tăng khoảng 4%.

Giá dầu tăng lấn át sự phục hồi nguồn cung

Chênh lệch giá giữa hai loại dầu chuẩn này cũng nới rộng lên mức cao nhất trong vòng bốn tháng, trong bối cảnh giới giao dịch theo dõi các kế hoạch tiềm năng của Mỹ về việc hạn chế xuất khẩu dầu diesel; động thái này có thể gây dư thừa nguồn cung tại thị trường nội địa Mỹ và khiến các nhà máy lọc dầu tại đây giảm công suất chế biến dầu thô.

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Hôm thứ Ba, Qatar cho biết họ hy vọng nỗ lực ngoại giao con thoi giữa Tehran và Washington có thể mang lại bước đột phá.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ các thông tin từ Axios và CNN – vốn dẫn lời giới chức Mỹ cho rằng ông sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt và giải tỏa các khoản tiền bị phong tỏa của Iran để đổi lấy những bước đi "cụ thể" từ phía Tehran đối với chương trình hạt nhân của nước này.

Hôm thứ Ba, Arab Saudi đã nối lại hoạt động bốc xếp dầu lên tàu chở dầu tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ sau khi khởi động lại đường ống dẫn dầu Đông-Tây.

Trong một báo cáo công bố hôm thứ Ba, Goldman Sachs ước tính xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh đã phục hồi lên mức 23,3 triệu thùng/ngày trong tuần qua – ngang bằng với mức trung bình dự kiến ​​cho năm 2025 – nhờ khối lượng xuất khẩu tăng gấp đôi trong tháng Chín.

Theo ước tính của JPMorgan, trong năm ngày qua, mức trung bình 10 ngày của tổng lượng xuất khẩu dầu vẫn duy trì ở mức 20,5 triệu thùng/ngày, tương đương 89% so với mức dự kiến ​​của năm 2025.

Các chuyên gia phân tích tại ngân hàng MUFG của Nhật Bản nhận định: "Sự phục hồi của dòng chảy dầu thô sẽ giúp giảm bớt áp lực tăng giá do yếu tố nguồn cung, mặc dù tình trạng thiếu hụt các sản phẩm dầu tinh chế kéo dài cùng chi phí vận tải cao có thể sẽ khiến thị trường năng lượng nói chung vẫn trong tình trạng khan hiếm nguồn cung."

Theo hai nguồn tin am hiểu vấn đề, Nhà Trắng đã kêu gọi Liên minh Châu Âu (EU) sử dụng nguồn dự trữ dầu diesel khẩn cấp nhằm hạ giá dầu toàn cầu.

Ông Trump đang cân nhắc cho phép bán loại dầu diesel được nhuộm màu đỏ — thay vì áp đặt lệnh cấm xuất khẩu — nhằm phần nào giảm bớt áp lực về giá cho người tiêu dùng trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Các nguồn tin thị trường hôm thứ Ba cho biết, dựa trên dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), lượng tồn kho dầu thô và xăng tại Mỹ đã tăng trong tuần qua, trong khi tồn kho các sản phẩm chưng cất lại sụt giảm.

Giá xăng E10 RON95-V ổn định ở mức 28.208 đồng/lít

Từ 15h ngày 24/9, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh theo kỳ điều hành mới của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Trong kỳ này, giá các mặt hàng xăng đồng loạt đi lên, trong khi dầu hỏa giảm mạnh.

Cụ thể, xăng E10 RON95-V tăng 1.378 đồng/lít, lên 28.208 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III tăng 1.450 đồng/lít, lên 27.080 đồng/lít. Giá xăng E5 RON92 tăng 1.260 đồng/lít, đạt 26.390 đồng/lít.

Ở nhóm nhiên liệu dầu, dầu diesel 0.05S tăng 550 đồng/lít, lên 30.490 đồng/lít. Ngược chiều, giá dầu hỏa giảm 1.450 đồng/lít, xuống 30.020 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 280 đồng/kg, với giá bán mới 19.470 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành ngày 24/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu. Nguồn quỹ này được xác định là nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước.