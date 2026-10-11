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Giá xăng dầu hôm nay 11/10: Giá dầu chốt phiên cuối tuần ở mức cao

Chủ Nhật, 05:00, 11/10/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay 11/10, giá dầu chốt phiên cuối tuần ở mức cao hơn khi hoạt động sản xuất tiếp tục bị đình trệ trước thềm bão Isaias.

Giá dầu thế giới có xu hướng tăng 

Giá xăng dầu hôm nay (11/10), theo Reuters, giá dầu Brent ở mức 104,72 USD, tăng 44 cent (tương đương 0,42%). Giá dầu WTI ở mức 91,85 USD/thùng, tăng 36 cent (tương đương 0,39%).

Reuter phân tích, giá dầu đã tăng cao hơn vào thứ Sáu khi cơn bão Isaias tiến về phía bắc Vịnh Mexico và các công ty dầu khí đã ngừng sản xuất hơn 70% sản lượng dầu thô tại vùng biển của Mỹ.

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Ảnh minh hoạ

Ông Trump nói Nga sẽ cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu cho biết Nga đã đồng ý cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu trong nỗ lực giảm giá nhiên liệu, và chính quyền của ông đã tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nhiên liệu của Nga, vốn được thiết kế để tước đoạt nguồn thu của Moscow cho cuộc chiến tranh ở Ukraine.

Giá dầu diesel được sử dụng trong nông nghiệp, sưởi ấm nhà cửa và vận tải đường bộ, đang ở gần mức kỷ lục và tạo ra rủi ro cho các thành viên đảng Cộng hòa của ông Trump trước cuộc bầu cử quốc hội ngày 3 tháng 11, quyết định liệu họ có duy trì được quyền kiểm soát mong manh tại Quốc hội hay không. Giá dầu diesel đã giảm sau khi thông báo được đưa ra, nhưng các nhà phân tích cho rằng thỏa thuận này có thể không đủ để giữ giá ở mức thấp.

Ông Trump cho biết trên mạng xã hội rằng ông đã có cuộc thảo luận "rất thành công" với Tổng thống Vladimir Putin, trong đó hai bên nhất trí Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, tương đương khoảng 2,25 triệu thùng nhiên liệu. Mỹ xuất khẩu khoảng 1,5 triệu thùng dầu diesel mỗi ngày.

Sau cuộc điện đàm, đặc phái viên của Putin, Kirill Dmitriev, đã ca ngợi sự hợp tác giữa Nga và Mỹ trong một bài đăng trên X. Theo các nguồn tin thân cận, trong chuyến thăm Washington tháng trước, Dmitriev đã yêu cầu các quan chức Mỹ cấp giấy phép xuất khẩu dầu diesel sang thị trường Mỹ cho tất cả các công ty dầu khí lớn của Nga.

PV/VOV.VN
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