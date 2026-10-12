English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá xăng dầu hôm nay 12/10: Giá dầu tăng, khi các nhà máy khai thác ngừng sản xuất

Thứ Hai, 05:00, 12/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá dầu tăng khi các nhà sản xuất của Mỹ tại Vịnh Mexico đã ngừng sản xuất khoảng 1,5 triệu thùng dầu và 1,3 tỷ feet khối khí đốt tự nhiên mỗi ngày, khi cơn bão Isaias dự kiến ​​đổ bộ vào khu vực Florida Panhandle.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Giá dầu Brent giao kỳ hạn chốt ở mức 104,72 USD, tăng 44 cent, tương đương 0,42%. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ kết thúc ở mức 91,85 USD/thùng, tăng 36 cent, tương đương 0,39%.

Theo Cơ quan Quản lý Khoáng sản Biển, việc ngừng khai thác chiếm gần 72% và 59% sản lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Mỹ tại Vịnh Mexico. Theo thông báo của cơ quan này, nhân viên đã được sơ tán khỏi 129 giàn khoan sản xuất, chiếm 35% trong tổng số 371 giàn khoan có nhân viên hoạt động tại Vịnh Mexico. Cơ quan này cũng cho biết thêm rằng các đội công nhân cũng đã được sơ tán khỏi tám giàn khoan không có hệ thống định vị động (non-DPS).

gia xang dau hom nay 12 10 gia dau tang, khi cac nha may khai thac ngung san xuat hinh anh 1

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), khu vực ngoài khơi Vịnh Mexico thuộc quyền quản lý của liên bang Mỹ sản xuất khoảng 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương khoảng 15% tổng sản lượng dầu thô của Mỹ. Khu vực này cũng sản xuất trung bình khoảng 2,1 tỷ feet khối khí đốt tự nhiên mỗi ngày.

Bão Isaias, cơn bão đầu tiên của mùa bão Đại Tây Dương năm 2026, đã mạnh lên thành bão cấp 3 và đang di chuyển về hướng bắc-đông bắc. Theo Trung tâm Bão Quốc gia, dự kiến ​​bão sẽ suy yếu sau khi đổ bộ.

Theo Earth Science Associates, cơn bão có thể làm gián đoạn sản lượng dầu mỏ vùng Vịnh khoảng 7,2 triệu thùng. Công ty tư vấn này đã hạ dự báo sản lượng từ 9 triệu thùng hôm thứ Năm khi đường đi dự kiến ​​của cơn bão dịch chuyển về phía đông.

Xăng dầu trong nước tiếp tục tăng giá

Tất cả các mặt hàng xăng và 2 loại dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 8/10. Giá xăng E10RON95-V tăng 870 đồng/lít, giá bán mới là 29.050 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.070 đồng/lít, giá bán là 28.250 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 1.140 đồng lít, giá bán mới là 27.700 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 8/10 giảm 590 đồng/lít, giá bán mới là 29.120 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 860 đồng/lít, giá bán là 30.630 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 700 đồng/kg, giá bán mới là 21.090 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành ngày 8/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với duy nhất mặt hàng dầu diesel là 200 đồng/lít; Đồng thời liên Bộ cũng quyết định không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

gia xang dau hom nay 12 10 gia dau tang, khi cac nha may khai thac ngung san xuat hinh anh 2

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 1/10 và kỳ điều hành ngày 8/10 là 147,668 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 6,770 USD/thùng, tương đương tăng 4,80%); 154,018 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 6,770 USD/thùng, tương đương tăng 4,60%); 163,306 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 3,696 USD/thùng, tương đương giảm 2,21%); 720,164 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 26,474 USD/tấn, tương đương tăng 3,82%).

Ánh Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 10/10: Giá dầu Brent và WTI ghi nhận mức tăng trong tuần
Giá xăng dầu hôm nay 10/10: Giá dầu Brent và WTI ghi nhận mức tăng trong tuần

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (10/10), giá dầu mỏ tiếp tục xu hướng tăng nhẹ. Thị trường dầu mỏ cũng đang phải đối mặt với ảnh hưởng từ bão Isaias tại Vịnh Mexico.

Giá xăng dầu hôm nay 10/10: Giá dầu Brent và WTI ghi nhận mức tăng trong tuần

Giá xăng dầu hôm nay 10/10: Giá dầu Brent và WTI ghi nhận mức tăng trong tuần

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (10/10), giá dầu mỏ tiếp tục xu hướng tăng nhẹ. Thị trường dầu mỏ cũng đang phải đối mặt với ảnh hưởng từ bão Isaias tại Vịnh Mexico.

Giá xăng dầu hôm nay 9/10: Giá dầu thế giới giảm nhẹ
Giá xăng dầu hôm nay 9/10: Giá dầu thế giới giảm nhẹ

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (9/10), giá dầu WTI đứng ở mức 91,09 USD/thùng, giảm 0,4 USD/thùng (tương đương 0,44%), còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 103,74 USD/thùng, giảm 0,54 USD/thùng (tương đương 0,52%).

Giá xăng dầu hôm nay 9/10: Giá dầu thế giới giảm nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay 9/10: Giá dầu thế giới giảm nhẹ

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (9/10), giá dầu WTI đứng ở mức 91,09 USD/thùng, giảm 0,4 USD/thùng (tương đương 0,44%), còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 103,74 USD/thùng, giảm 0,54 USD/thùng (tương đương 0,52%).

Giá xăng dầu hôm nay 8/10: Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng/lít
Giá xăng dầu hôm nay 8/10: Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng/lít

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 8/10, theo đó giá bán lẻ đa phần các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành ngày 1/10 vừa qua.

Giá xăng dầu hôm nay 8/10: Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 8/10: Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng/lít

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 8/10, theo đó giá bán lẻ đa phần các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành ngày 1/10 vừa qua.

Giá xăng dầu hôm nay 8/10: Giá dầu tăng do lo ngại về nguồn cung từ Trung Đông
Giá xăng dầu hôm nay 8/10: Giá dầu tăng do lo ngại về nguồn cung từ Trung Đông

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, sáng 8/10 - giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao kỳ hạn đã tăng 1,33 USD/thùng lên 101,53 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,11 USD/thùng lên 89,39 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 8/10: Giá dầu tăng do lo ngại về nguồn cung từ Trung Đông

Giá xăng dầu hôm nay 8/10: Giá dầu tăng do lo ngại về nguồn cung từ Trung Đông

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, sáng 8/10 - giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao kỳ hạn đã tăng 1,33 USD/thùng lên 101,53 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,11 USD/thùng lên 89,39 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 7/10: Brent vượt 100 USD, thị trường chờ tín hiệu từ Mỹ
Giá xăng dầu hôm nay 7/10: Brent vượt 100 USD, thị trường chờ tín hiệu từ Mỹ

VOV.VN - Giá dầu hôm nay, giá dầu gần như đi ngang khi nguồn cung từ Trung Đông gia tăng giúp hạ nhiệt áp lực giá, trong khi căng thẳng tại khu vực và nguy cơ gián đoạn nguồn cung tiếp tục hỗ trợ giá dầu. Brent hiện ở mức 100,58 USD/thùng, trong khi thị trường chờ số liệu dự trữ dầu thô của Mỹ.

Giá xăng dầu hôm nay 7/10: Brent vượt 100 USD, thị trường chờ tín hiệu từ Mỹ

Giá xăng dầu hôm nay 7/10: Brent vượt 100 USD, thị trường chờ tín hiệu từ Mỹ

VOV.VN - Giá dầu hôm nay, giá dầu gần như đi ngang khi nguồn cung từ Trung Đông gia tăng giúp hạ nhiệt áp lực giá, trong khi căng thẳng tại khu vực và nguy cơ gián đoạn nguồn cung tiếp tục hỗ trợ giá dầu. Brent hiện ở mức 100,58 USD/thùng, trong khi thị trường chờ số liệu dự trữ dầu thô của Mỹ.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá