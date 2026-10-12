Giá xăng dầu hôm nay 12/10: Giá dầu tăng, khi các nhà máy khai thác ngừng sản xuất

Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Giá dầu Brent giao kỳ hạn chốt ở mức 104,72 USD, tăng 44 cent, tương đương 0,42%. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ kết thúc ở mức 91,85 USD/thùng, tăng 36 cent, tương đương 0,39%.

Theo Cơ quan Quản lý Khoáng sản Biển, việc ngừng khai thác chiếm gần 72% và 59% sản lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Mỹ tại Vịnh Mexico. Theo thông báo của cơ quan này, nhân viên đã được sơ tán khỏi 129 giàn khoan sản xuất, chiếm 35% trong tổng số 371 giàn khoan có nhân viên hoạt động tại Vịnh Mexico. Cơ quan này cũng cho biết thêm rằng các đội công nhân cũng đã được sơ tán khỏi tám giàn khoan không có hệ thống định vị động (non-DPS).

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), khu vực ngoài khơi Vịnh Mexico thuộc quyền quản lý của liên bang Mỹ sản xuất khoảng 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương khoảng 15% tổng sản lượng dầu thô của Mỹ. Khu vực này cũng sản xuất trung bình khoảng 2,1 tỷ feet khối khí đốt tự nhiên mỗi ngày.

Bão Isaias, cơn bão đầu tiên của mùa bão Đại Tây Dương năm 2026, đã mạnh lên thành bão cấp 3 và đang di chuyển về hướng bắc-đông bắc. Theo Trung tâm Bão Quốc gia, dự kiến ​​bão sẽ suy yếu sau khi đổ bộ.

Theo Earth Science Associates, cơn bão có thể làm gián đoạn sản lượng dầu mỏ vùng Vịnh khoảng 7,2 triệu thùng. Công ty tư vấn này đã hạ dự báo sản lượng từ 9 triệu thùng hôm thứ Năm khi đường đi dự kiến ​​của cơn bão dịch chuyển về phía đông.

Xăng dầu trong nước tiếp tục tăng giá

Tất cả các mặt hàng xăng và 2 loại dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 8/10. Giá xăng E10RON95-V tăng 870 đồng/lít, giá bán mới là 29.050 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.070 đồng/lít, giá bán là 28.250 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 1.140 đồng lít, giá bán mới là 27.700 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 8/10 giảm 590 đồng/lít, giá bán mới là 29.120 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 860 đồng/lít, giá bán là 30.630 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 700 đồng/kg, giá bán mới là 21.090 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành ngày 8/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với duy nhất mặt hàng dầu diesel là 200 đồng/lít; Đồng thời liên Bộ cũng quyết định không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 1/10 và kỳ điều hành ngày 8/10 là 147,668 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 6,770 USD/thùng, tương đương tăng 4,80%); 154,018 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 6,770 USD/thùng, tương đương tăng 4,60%); 163,306 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 3,696 USD/thùng, tương đương giảm 2,21%); 720,164 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 26,474 USD/tấn, tương đương tăng 3,82%).