Giá xăng dầu hôm nay 14/10: Giá dầu Brent tăng 89 cent/thùng

Theo Reuters, giá dầu đã tăng khi các nhà giao dịch cân nhắc rủi ro nguồn cung từ cuộc giao tranh giữa lực lượng Houthi (đồng minh của Iran) tại Yemen và Arab Saudi, so với triển vọng nguồn cung dầu diesel từ Nga sẽ gia tăng.

"Những lo ngại về nguồn cung bắt nguồn từ xung đột giữa lực lượng Houthi và Arab Saudi đang đẩy giá tăng cao," ông Hiroyuki Kikukawa, Trưởng bộ phận chiến lược tại Nissan Securities Investment (một đơn vị thuộc Nissan Securities), cho biết.

"Tuy nhiên, kỳ vọng rằng việc gia tăng xuất khẩu dầu diesel từ Nga sẽ giúp giảm bớt tình trạng khan hiếm nguồn cung trên thị trường có thể sẽ hạn chế những biến động giá mạnh theo bất kỳ hướng nào," ông Kikukawa nhận định, đồng thời dự báo giá dầu WTI sẽ dao động trong khoảng 90-100 USD/thùng.

Bộ Năng lượng Arab Saudi cho biết lực lượng Houthi đã tấn công một tòa nhà hành chính thuộc công ty dầu khí quốc gia Saudi Aramco tại thành phố Dhahran, gây ra một đám cháy nhỏ.

Trong tuần qua, nhóm này đã liên tục phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (drone) vào Arab Saudi nhằm trả đũa việc vương quốc này ủng hộ các lực lượng chính phủ Yemen. Sân bay quốc tế Riyadh đã bị tấn công bốn lần, trong đó một vụ tập kích hôm thứ Bảy đã khiến 13 người thiệt mạng.

Giá dầu Brent giảm

Giá xăng dầu hôm nay, theo Reuters, cuối ngày 13/10 (giờ Việt Nam), giá dầu thế giới giảm, khi các nhà giao dịch đánh giá rủi ro nguồn cung từ các cuộc tấn công vào Saudi Arabia đồng thời cân nhắc triển vọng nguồn cung dầu diesel bổ sung từ Nga.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,62 USD, tương đương 1,52%, xuống còn 105,03 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 1,66 USD, tương đương 1,77%, xuống còn 92,08 USD/thùng.

Cả hai chỉ số chuẩn đều tăng gần 2 USD/thùng trong phiên giao dịch trước đó, với giá dầu Brent đạt mức cao nhất kể từ ngày 15/9.

Chiều 13/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,62 USD. (Ảnh minh họa: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Nga đã đồng ý cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu, và chính quyền của ông đã tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nhiên liệu Nga.

Việc bổ sung nguồn cung có thể giúp giảm bớt tình trạng khan hiếm nhiên liệu trên thị trường toàn cầu, xoa dịu một số lo ngại về nguồn cung đã hỗ trợ giá dầu thô trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp từ cả hai đảng ở Mỹ phàn nàn rằng thỏa thuận của ông Trump với Putin dường như vi phạm luật pháp Mỹ cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga cho đến khi Moscow chấm dứt hành động gây hấn với Ukraine.

"Lời hứa của Nga về việc cung cấp 3-3,5 triệu tấn mỗi tháng vào cuối năm nay khó có thể thực hiện được, xét đến tình trạng tồi tệ của ngành lọc dầu trong nước" - nhà phân tích Tamas Varga của PVM Oil cho biết.

Xăng dầu trong nước ổn định

Tất cả các mặt hàng xăng và 2 loại dầu trong nước ổn định sau đợt điều chỉnh từ 15h00 ngày 8/10. Cụ thể tại đợt điều chỉnh ngày 8/10, giá xăng E10RON95-V tăng 870 đồng/lít, giá bán mới là 29.050 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.070 đồng/lít, giá bán là 28.250 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 1.140 đồng lít, giá bán mới là 27.700 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 8/10 giảm 590 đồng/lít, giá bán mới là 29.120 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 860 đồng/lít, giá bán là 30.630 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 700 đồng/kg, giá bán mới là 21.090 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành ngày 8/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với duy nhất mặt hàng dầu diesel là 200 đồng/lít; Đồng thời liên Bộ cũng quyết định không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 1/10 và kỳ điều hành ngày 8/10 là 147,668 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 6,770 USD/thùng, tương đương tăng 4,80%); 154,018 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 6,770 USD/thùng, tương đương tăng 4,60%); 163,306 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 3,696 USD/thùng, tương đương giảm 2,21%); 720,164 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 26,474 USD/tấn, tương đương tăng 3,82%).