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Giá xăng dầu hôm nay 14/9: Giá dầu hướng tới mức tăng 8% do nguồn cung khan hiếm

Thứ Hai, 05:00, 14/09/2026
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VOV.VN - Giá dầu hôm nay, giá dầu giảm nhưng vẫn đang trên đà tăng hơn 8% trong tuần, trong khi giá dầu diesel của Mỹ đạt mức cao kỷ lục do các cuộc tấn công dọc theo các tuyến đường vận chuyển ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài.

Giá dầu thô WTI có giá 100,05 USD/thùng

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ kết thúc phiên ở mức 100,05 USD/thùng, giảm 2,43 USD, tương đương 2,37%. Trong phiên giao dịch, cả hai chỉ số chuẩn đều đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 5.

Cả hai đều đảo chiều sau khi tờ Financial Times đưa tin rằng các bộ trưởng ngoại giao ở Trung Đông đang cố gắng đạt được một thỏa thuận tạm thời với Iran để quản lý việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz.

gia xang dau hom nay 14 9 gia dau huong toi muc tang 8 do nguon cung khan hiem hinh anh 1

Giá dầu Brent và WTI tăng hơn 6% sau khi các vụ tấn công tàu thuyền trong khu vực leo thang.

Tấn công tàu qua Hormuz, nguồn cung dầu bị đe dọa

Thông tin mới về vụ tấn công tàu thuyền qua eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại về các mối đe dọa đối với nguồn cung dầu.

Các trạm theo dõi hàng hải đã nhận được báo cáo mới về một vụ tấn công vào một con tàu ở eo biển Hormuz hôm Chủ nhật, làm gia tăng lo ngại về các mối đe dọa liên quan đến Iran đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu sau khi Ả Rập Xê Út đóng cửa một đường ống dẫn dầu quan trọng.

Cơ quan UKMTO trực thuộc hải quân Anh cho biết họ đã nhận được báo cáo về một vật thể bay bắn trúng một tàu khi nó đang di chuyển qua eo biển. Thủy thủ đoàn đã được chính quyền địa phương sơ tán sau khi một đám cháy bùng phát sau vụ tấn công.

Các cuộc tấn công đang diễn ra trong cuộc chiến leo thang ở Trung Đông có thể đẩy giá năng lượng lên cao hơn nữa sau một tuần chứng kiến ​​giá dầu Brent tăng vọt trở lại trên 100 USD một thùng.

Đường ống dẫn dầu Đông-Tây dài 1.200 km (745 dặm) chạy ngang qua bán đảo Ả Rập đã đóng vai trò là tuyến đường chính vận chuyển dầu mỏ từ Trung Đông ra toàn cầu trong sáu tháng qua khi eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa do chiến tranh.

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Đường ống dẫn dầu này đã vận chuyển từ 4 triệu đến 5 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm từ 4% đến 5% nguồn cung toàn cầu, giúp Ả Rập Xê Út tránh được những ảnh hưởng nặng nề từ sự gián đoạn đã làm tê liệt các nhà xuất khẩu dầu khí khác ở vùng Vịnh.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công vào đường ống dẫn dầu. Hình ảnh vệ tinh cho thấy khói đen bốc lên từ khu vực đường ống phía nam Medina. Vụ tấn công gây ra một số thương vong và thiệt hại đang được đánh giá, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cho biết mà không nêu chi tiết về tác động đến xuất khẩu.

Giá xăng E10RON95-V ổn định ở mức 25.530 đồng/lít

Theo kỳ điều hành từ 15h ngày 10/9 của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ xăng dầu hiện được áp dụng ở mức 25.530 đồng/lít đối với xăng E10RON95-V; E10RON95-III là 24.230 đồng/lít và E5RON92 ở mức 23.740 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S được bán với giá 28.480 đồng/lít, dầu hỏa 28.370 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 18.150 đồng/kg.

Mức giá trên được áp dụng từ 15h ngày 10/9 và duy trì đến kỳ điều hành tiếp theo.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng dầu, đồng thời chi 500 đồng/lít từ Quỹ bình ổn đối với xăng sinh học.

Ánh Phương/VOV.VN
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