Giá xăng dầu hôm nay 10/9: Giá xăng trong nước 25.530 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay (10/9) mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00. Giá xăng E10RON95-V tăng 960 đồng/lít, giá bán mới là 25.530 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 960 đồng/lít, giá bán là 24.230 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 1.260 đồng lít, giá bán mới là 23.740 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 10/9 tăng 740 đồng/lít, giá bán mới là 28.480 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 1.640 đồng/lít, giá bán là 28.370 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này cũng tăng 5.110 đồng/kg, giá bán mới là 18.150 đồng/kg.

Biểu giá xăng dầu hôm nay (10/9) áp dụng từ 15h00 - Đơn vị tính: Đồng/lít/kg

Chi Quỹ Bình ổn giá với xăng sinh học 500 đồng/lít

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng dầu. Đồng thời, chỉ chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng sinh học 500 đồng/lít.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 3/9 và kỳ điều hành ngày 10/9 là 127,886 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 10,860 USD/thùng, tương đương tăng 9,28%); 132,166 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 11,148 USD/thùng, tương đương tăng 9,21%); 161,030 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 6,330 USD/thùng, tương đương tăng 4,09%); 607,654 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 21,592 USD/tấn, tương đương tăng 3,68%).