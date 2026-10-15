Giá xăng dầu hôm nay 15/10: Giá dầu giảm trước triển vọng nguồn cung ở Trung Đông

Giá xăng dầu hôm nay (15/10) giảm, khi các nhà đầu tư cân nhắc rủi ro về nguồn cung từ các cuộc tấn công vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, cùng với nỗ lực của Mỹ nhằm giảm chi phí vận chuyển dầu mỏ bằng cách nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với các tàu này.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,39 USD/thùng, tương đương 1,31% xuống còn 104,67 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 1,02 USD/thùng, tương đương 1,07%, xuống còn 94,07 USD/thùng, đảo ngược đà tăng của phiên trước đó.

Giá dầu WTI đã tăng lên mức cao nhất trong 3 tuần ở phiên giao dịch trước đó, sau khi lực lượng Houthi tấn công trụ sở của Saudi Aramco; Iran tuyên bố đang triển khai các chiến thuật mới để nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền ở eo biển Hormuz nhằm giữ giá dầu ở mức cao.

Các cuộc tấn công xung quanh tuyến đường thủy này đã gia tăng mạnh trong 10 ngày qua, với việc Iran tuyên bố đang tăng cường các cuộc tấn công để đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng của nước này, các lệnh trừng phạt khắc nghiệt hơn được áp đặt vào tháng trước.

Do cuộc chiến với Iran đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển và đẩy giá cước vận tải lên mức cao kỷ lục, chính quyền Trump đang xem xét nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với các tàu chuyên vận chuyển dầu và các sản phẩm dầu mỏ từ các nước như Nga, Iran và Venezuela để giúp giảm giá.

Sản lượng tăng từ Nga và Trung Đông đã giúp kiềm chế giá dầu. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết hôm thứ Tư, sản lượng dầu thô của Nga đã tăng 65.000 thùng/ngày trong tháng 9 lên 8,43 triệu thùng/ngày, nhưng vẫn giảm 870.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng cho biết, xuất khẩu dầu thô từ các nhà sản xuất vùng Vịnh Trung Đông đã tăng 4,4 triệu thùng/ngày trong tháng 9, đạt khoảng 75% so với mức trước chiến tranh.

Tại Mỹ, theo nguồn tin thị trường hôm thứ Tư, trích dẫn dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (American Petroleum Institute), lượng tồn kho dầu thô và các sản phẩm chưng cất đã giảm trong khi lượng tồn kho xăng tăng trong tuần trước.

Theo các nguồn tin, lượng dự trữ dầu thô đã giảm 11,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 9/10. Đây là mức giảm lớn hơn nhiều so với dự đoán của các nhà phân tích được Reuters khảo sát.

Các cuộc xung đột nhằm hỗ trợ giá dầu

Theo Reuters, giá dầu đã nhích nhẹ sau một vụ tấn công nhắm vào trụ sở công ty dầu khí quốc gia Arab Saudi, trong khi các quan chức Iran tiết lộ với Reuters rằng họ đang triển khai các chiến thuật mới để nhắm mục tiêu vào tàu thuyền, nhằm duy trì giá dầu ở mức cao và gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

"Các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz và các cuộc đụng độ quân sự giữa Arab Saudi và lực lượng Houthi đang hỗ trợ giá dầu, trong bối cảnh các bên tham gia thị trường vẫn lo ngại về khả năng sụt giảm lượng dầu xuất khẩu từ khu vực này," chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận định, đồng thời cho biết thêm rằng hoạt động xuất khẩu vẫn duy trì ổn định cho đến nay.

Các quan chức Iran từ chối tiết lộ chi tiết về chiến lược mới nhằm vào tàu thuyền, nhưng một quan chức cho biết Iran đã bắt đầu áp dụng các chiến thuật tấn công khác nhau từ khoảng 10 ngày trước.

"Việc các quan chức Iran công khai thừa nhận hành động phá hoại nỗ lực kiểm soát giá dầu của Mỹ đã nói lên rất nhiều điều về ý định thực sự đằng sau cái gọi là 'các cuộc đàm phán hòa bình'," bà Priyanka Sachdeva, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Thị trường tại Phillip Nova, nhận định.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Tấn công trên nhiều mặt trận

Bộ Năng lượng Arab Saudi hôm thứ Tư cho biết, lực lượng Houthi (nhóm có quan hệ đồng minh với Iran) đã tấn công một tòa nhà hành chính thuộc công ty dầu khí quốc gia Saudi Aramco tại thành phố Dhahran, gây ra một đám cháy nhỏ.

Trong tuần qua, nhóm này đã liên tục phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) vào Arab Saudi nhằm trả đũa việc vương quốc này ủng hộ các lực lượng chính phủ Yemen. Sân bay quốc tế Riyadh đã bị tấn công bốn lần; trong đó, một vụ tấn công hôm thứ Bảy đã khiến 13 người thiệt mạng.

Trong khi đó, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Iran thông báo trên các phương tiện truyền thông nhà nước hôm thứ Tư rằng một tàu container đã bị chìm ở vùng biển phía nam eo biển Hormuz sau khi va phải thủy lôi và bốc cháy. Sự việc này diễn ra một ngày sau khi Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một tàu container và một tàu chở dầu đã bị các vật thể lạ tấn công khi đang di chuyển qua eo biển này.

"Kỳ vọng rằng việc gia tăng xuất khẩu dầu diesel từ Nga sẽ giúp giảm bớt tình trạng khan hiếm nguồn cung trên thị trường có khả năng sẽ kìm hãm những biến động giá mạnh theo bất kỳ chiều hướng nào," ông Hiroyuki Kikukawa, trưởng bộ phận chiến lược tại Nissan Securities Investment, nhận định.