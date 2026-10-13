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Iran tấn công 6 tàu hàng tại eo Hormuz trong 1 ngày

Thứ Ba, 23:08, 13/10/2026
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VOV.VN - Dữ liệu phân tích hàng hải công bố hôm nay cho biết trong 12 ngày đầu tháng 10 này, có tới 18 tàu hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz và phụ cận, mức cao nhất kể từ đầu chiến sự.

Cá biệt, trong ngày 12/10, có tới 6 tàu hàng bị tập kích, cũng là mức cao nhất được ghi nhận.

Theo truyền thông khu vực, dữ liệu trên do Công ty An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cùng một số nguồn an ninh hàng hải quốc tế cung cấp. Các nguồn khẳng định tổng số tàu bị tập kích trong 12 ngày đầu tháng 10, bằng tổng số phương tiện bị tấn công trong cả tháng 9. Trong số 18 tàu hàng vừa bị tấn công, có tới 14 tàu bị tập kích từ ngày 5-12/10. Đặc biệt, ngày đầu tiên của tuần này (12/10), có tới 6 tàu hàng bị tấn công.

iran tan cong 6 tau hang tai eo hormuz trong 1 ngay hinh anh 1
Eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Các nguồn này cáo buộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là bên thực hiện hành vi thù địch. Tuy nhiên, bằng chứng chứng minh chưa được công bố. Các nguồn độc lập trong khu vực cũng chưa xác thực thông tin.

Cho đến tối nay, Iran chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc. Tuy nhiên, thời gian qua, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nhiều lần tuyên bố đã tấn công tàu thương mại không tuân thủ lưu thông tại eo Hormuz. Tehran cũng liên tục cảnh báo sẽ không nương tay với các hành động cố tình vi phạm. Tại khu vực, giới chức Oman và UAE, nhiều lần thông báo đã giải cứu thủy thủ trên các tàu gặp sự cố, song không đưa ra cáo buộc về bên chịu trách nhiệm.

Eo Hormuz là tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô bằng đường biển toàn cầu. Tuy nhiên, vùng biển này đã bị Tehran triển khai phong tỏa từ cuối tháng 2/2026, như biện pháp đáp trả việc Mỹ và Israel bất ngờ phát động chiến tranh chống Iran.

PV/VOV-Cairo
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