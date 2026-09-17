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Giá xăng dầu hôm nay 17/9: Giá dầu giảm sau động thái mới của Saudi Arabia

Thứ Năm, 05:00, 17/09/2026
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VOV.VN - Giá dầu hôm nay, giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày 16/9, sau khi thông tin Saudi Arabia chào bán thêm các lô dầu thô thông qua Oman giúp xoa dịu lo ngại về quy mô gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Trong khi đó, giá dầu diesel tại châu Âu vẫn dao động gần mức cao kỷ lục.

Giá dầu giảm khi Saudi Arabia tìm cách duy trì nguồn cung qua Oman

Cụ thể, theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 59 cent, tương đương 0,54%, xuống 108,16 USD/thùng vào lúc 09:26 GMT. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn của Mỹ giảm 1,20 USD, tương đương 1,13%, xuống 104,63 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch trước đó, cả hai loại dầu chuẩn tăng hơn 3 USD/thùng, sau khi các nguồn tin trong ngành vận tải biển cho biết hoạt động bốc dỡ dầu thô tại trung tâm xuất khẩu Yanbu trên Biển Đỏ của Saudi Arabia bị tạm dừng. Riyadh cũng hủy một số lô hàng giao cho khách hàng châu Âu, làm gia tăng lo ngại gián đoạn tại tuyến đường xuất khẩu quan trọng này có thể kéo dài nhiều tuần.

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Giá dầu giảm sau động thái mới của Saudi Arabia (Ảnh minh họa: KT)

Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận, Saudi Arabia đang chào bán thêm dầu thô cho các nhà máy lọc dầu châu Á thông qua hoạt động chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác tại cảng Sohar của Oman. Động thái diễn ra sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái làm hư hại đường ống dẫn dầu quan trọng của nước này ra Biển Đỏ.

“Những thông tin về việc Saudi Arabia xuất khẩu hàng hóa từ vùng Vịnh cho thấy những lo ngại về việc gián đoạn có thể nghiêm trọng hơn đang giảm bớt”, ông Giovanni Staunovo, nhà phân tích của UBS nhận định.

Giá xăng E10RON95-V ổn định ở mức 25.530 đồng/lít

Theo kỳ điều hành từ 15h ngày 10/9 của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ xăng dầu hiện được áp dụng ở mức 25.530 đồng/lít đối với xăng E10RON95-V; E10RON95-III là 24.230 đồng/lít và E5RON92 ở mức 23.740 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S được bán với giá 28.480 đồng/lít, dầu hỏa 28.370 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 18.150 đồng/kg.

Mức giá trên được áp dụng từ 15h ngày 10/9 và duy trì đến kỳ điều hành tiếp theo.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng dầu, đồng thời chi 500 đồng/lít từ Quỹ bình ổn đối với xăng sinh học.

PV/VOV.VN
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