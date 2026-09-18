Giá xăng dầu hôm nay 18/9: Giá dầu Brent giảm về 103,77 USD/thùng

Giá dầu thế giới giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Theo Reuters, giá dầu Brent giảm 1,01 USD, tương đương 1%, xuống 103,77 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,03 USD, tương đương 1%, xuống 100,88 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều đã giảm khoảng 1% trong phiên trước đó.

Thị trường phần lớn không phản ứng mạnh trước những diễn biến mới tại Trung Đông. Saudi Arabia và lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã tiến hành các cuộc tấn công mới qua biên giới hôm 17/9, làm gia tăng lo ngại xung đột lan rộng.

Trước đó, giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong khoảng 4 tháng do lo ngại nguồn cung từ Saudi Arabia bị gián đoạn. Các nguồn tin cho biết hoạt động xuất khẩu dầu tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ bị đình chỉ, trong khi Riyadh hủy một số chuyến giao dầu tới châu Âu sau khi đường ống East-West bị tấn công.

Tuy nhiên, những dấu hiệu cho thấy Saudi Arabia có thể sớm khôi phục một phần hoạt động của đường ống đã giúp giảm áp lực lên thị trường. Ba trạm bơm của đường ống East-West được xác định đã bị hư hại, nhiều hơn một trạm so với đánh giá trước đó. Theo các nhà giao dịch, nếu tuyến đường ống tới Yanbu phải ngừng hoạt động trong thời gian dài, nguồn cung dầu toàn cầu có thể giảm tới khoảng 4%.

Bloomberg đưa tin Saudi Arabia đang tìm cách khôi phục khoảng một nửa công suất của đường ống East-West trong vài ngày tới. Riyadh cũng chào bán thêm dầu cho các nhà máy lọc dầu châu Á thông qua hình thức chuyển dầu từ tàu sang tàu ngoài khơi cảng Sohar của Oman, qua đó có thể bù đắp một phần nguồn cung bị gián đoạn.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cũng cho rằng, dầu thô có thể bắt đầu được vận chuyển trở lại qua đường ống trong vài ngày tới. Trong khi đó, tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục là yếu tố rủi ro đối với thị trường dầu mỏ. Hải quân Vệ binh Cách mạng Iran cho biết một tàu chở dầu mang cờ Togo đã bị tấn công khi cố gắng thực hiện hành trình mà Tehran cho là "bất hợp pháp" qua eo biển này.

JPMorgan nhận định, mức độ bất định của thị trường đang gia tăng và ngân hàng này hiện không có một kịch bản cơ sở rõ ràng cho thị trường dầu mỏ, lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran bắt đầu.

Trong bối cảnh chưa có đàm phán hòa bình mới giữa Mỹ và Iran sau khi thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6 đổ vỡ, diễn biến xung đột tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố chi phối triển vọng nguồn cung và giá dầu trong thời gian tới.

Giá xăng dầu hôm nay, chiều 17/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thế giới tiếp tục giảm nhẹ khi các báo cáo về việc Saudi Arabia vận chuyển thêm dầu thô qua Oman, làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung, mặc dù giá dầu vẫn ở trên USD/thùng do lo ngại xung đột ở Trung Đông có thể leo thang.

Giá dầu giảm liên tiếp khi giải tỏa áp lực nguồn cung

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,50 USD/thùng, tương đương 1,42%, xuống còn 104,33 USD/thùng, trong khi giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn của Mỹ giảm 1,09 USD/thung, tương đương 1,06%, xuống còn 101,34 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu đã tăng lên mức cao nhất 4 tháng hồi đầu tuần qua - Ảnh: Reuters

Tim Waterer - Nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade cho biết, giá dầu thô đã giảm từ mức cao nhất trong tuần, sau khi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright báo hiệu việc nhanh chóng đưa đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Saudi Arabia trở lại hoạt động, trong khi những nỗ lực của Saudi Arabia nhằm duy trì nguồn cung thông qua việc bổ sung hàng hóa từ Oman, đã làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung.

Theo nguồn tin thân cận, Saudi Arabia đang chào bán thêm các lô hàng dầu thô cho các nhà máy lọc dầu châu Á, thông qua hình thức chuyển dầu giữa các tàu tại cảng Sohar của Oman, nhằm bù đắp một phần sự gián đoạn do các cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu Đông - Tây ra Biển Đỏ gây ra.

Trước đó, giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong khoảng 4 tháng vào đầu tuần này, sau khi các nguồn tin trong ngành vận tải biển cho biết, việc bốc dỡ dầu thô tại trung tâm xuất khẩu Yanbu trên Biển Đỏ của Saudi Arabia đã bị đình chỉ và Riyadh đã hủy một số lô hàng giao cho khách hàng châu Âu. Việc đình chỉ này diễn ra sau các cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu Đông-Tây, tuyến đường ống cung cấp dầu cho Yanbu.

Các nhà giao dịch cho rằng, việc đóng cửa đường ống dẫn dầu kéo dài có thể cắt giảm tới 4% nguồn cung dầu toàn cầu. Saudi Arabia chưa cho biết khi nào hoạt động có thể được nối lại, nhưng Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với CNBC hôm thứ 15/9 rằng, dầu thô sẽ được vận chuyển qua đường ống trong vài ngày tới.

Trong khi gián đoạn nguồn cung dầu thô vẫn là mối lo ngại chính của thị trường, tình trạng khan hiếm nguồn cung dầu diesel đã nổi lên như một nguồn áp lực khác, khi sự gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng ở Trung Đông và Nga hạn chế nguồn cung nhiên liệu.

Giá dầu diesel kỳ hạn của châu Âu - chỉ số chuẩn cho giá dầu diesel, đã đạt mức cao kỷ lục vào ngày 15/9. Giá dầu diesel siêu ít lưu huỳnh kỳ hạn của Mỹ cũng đạt mức cao kỷ lục. Ngân hàng Goldman Sachs cho biết trong một báo cáo rằng, những lo ngại về tình trạng thiếu hụt dầu diesel và sự tăng giá do đó đã khuyến khích các nhà máy lọc dầu ưu tiên sản xuất dầu diesel hơn xăng.

Giá xăng trong nước đã gần chạm ngưỡng 27.000 đồng/lít

Tất cả các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng từ 15h00 chiều 17/9. Theo đó, giá xăng E10RON95-V tăng 1.300 đồng/lít, giá bán mới là 26.830 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.400 đồng/lít, giá bán là 25.630 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 1.390 đồng lít, giá bán mới là 25.130 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 17/9 tăng 1.460 đồng/lít, giá bán mới là 29.940 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 3.100 đồng/lít, giá bán là 31.470 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.040 đồng/kg, giá bán mới là 19.190 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành chiều 17/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Tuy nhiên, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ đối với mặt hàng xăng sinh học 1.250 đồng/lít; đối với dầu diesel 2.000 đồng/lít; Dầu mazut 1.250 đồng/kg.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 10/9 và kỳ điều hành ngày 17/9 là 141,086 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 13,200 USD/thùng, tương đương tăng 10,32%); 146,234 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 14,068 USD/thùng, tương đương tăng 10,64%); 182,634 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 21,604 USD/thùng, tương đương tăng 13,42%); 696,436 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 88,782 USD/tấn, tương đương tăng 14,61%).