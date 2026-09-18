Giá xăng dầu hôm nay 18/9: Giá dầu giảm liên tiếp vẫn ở trên mức 100 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay, chiều 17/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thế giới tiếp tục giảm nhẹ khi các báo cáo về việc Saudi Arabia vận chuyển thêm dầu thô qua Oman, làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung, mặc dù giá dầu vẫn ở trên USD/thùng do lo ngại xung đột ở Trung Đông có thể leo thang.

Giá dầu giảm liên tiếp khi giải tỏa áp lực nguồn cung

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,50 USD/thùng, tương đương 1,42%, xuống còn 104,33 USD/thùng, trong khi giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn của Mỹ giảm 1,09 USD/thung, tương đương 1,06%, xuống còn 101,34 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu đã tăng lên mức cao nhất 4 tháng hồi đầu tuần qua - Ảnh: Reuters

Tim Waterer - Nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade cho biết, giá dầu thô đã giảm từ mức cao nhất trong tuần, sau khi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright báo hiệu việc nhanh chóng đưa đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Saudi Arabia trở lại hoạt động, trong khi những nỗ lực của Saudi Arabia nhằm duy trì nguồn cung thông qua việc bổ sung hàng hóa từ Oman, đã làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung.

Theo nguồn tin thân cận, Saudi Arabia đang chào bán thêm các lô hàng dầu thô cho các nhà máy lọc dầu châu Á, thông qua hình thức chuyển dầu giữa các tàu tại cảng Sohar của Oman, nhằm bù đắp một phần sự gián đoạn do các cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu Đông - Tây ra Biển Đỏ gây ra.

Trước đó, giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong khoảng 4 tháng vào đầu tuần này, sau khi các nguồn tin trong ngành vận tải biển cho biết, việc bốc dỡ dầu thô tại trung tâm xuất khẩu Yanbu trên Biển Đỏ của Saudi Arabia đã bị đình chỉ và Riyadh đã hủy một số lô hàng giao cho khách hàng châu Âu. Việc đình chỉ này diễn ra sau các cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu Đông-Tây, tuyến đường ống cung cấp dầu cho Yanbu.

Các nhà giao dịch cho rằng, việc đóng cửa đường ống dẫn dầu kéo dài có thể cắt giảm tới 4% nguồn cung dầu toàn cầu. Saudi Arabia chưa cho biết khi nào hoạt động có thể được nối lại, nhưng Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với CNBC hôm thứ 15/9 rằng, dầu thô sẽ được vận chuyển qua đường ống trong vài ngày tới.

Trong khi gián đoạn nguồn cung dầu thô vẫn là mối lo ngại chính của thị trường, tình trạng khan hiếm nguồn cung dầu diesel đã nổi lên như một nguồn áp lực khác, khi sự gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng ở Trung Đông và Nga hạn chế nguồn cung nhiên liệu.

Giá dầu diesel kỳ hạn của châu Âu - chỉ số chuẩn cho giá dầu diesel, đã đạt mức cao kỷ lục vào ngày 15/9. Giá dầu diesel siêu ít lưu huỳnh kỳ hạn của Mỹ cũng đạt mức cao kỷ lục. Ngân hàng Goldman Sachs cho biết trong một báo cáo rằng, những lo ngại về tình trạng thiếu hụt dầu diesel và sự tăng giá do đó đã khuyến khích các nhà máy lọc dầu ưu tiên sản xuất dầu diesel hơn xăng.

Giá xăng trong nước đã gần chạm ngưỡng 27.000 đồng/lít

Tất cả các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng từ 15h00 chiều 17/9. Theo đó, giá xăng E10RON95-V tăng 1.300 đồng/lít, giá bán mới là 26.830 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.400 đồng/lít, giá bán là 25.630 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 1.390 đồng lít, giá bán mới là 25.130 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 17/9 tăng 1.460 đồng/lít, giá bán mới là 29.940 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 3.100 đồng/lít, giá bán là 31.470 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.040 đồng/kg, giá bán mới là 19.190 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành chiều 17/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Tuy nhiên, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ đối với mặt hàng xăng sinh học 1.250 đồng/lít; đối với dầu diesel 2.000 đồng/lít; Dầu mazut 1.250 đồng/kg.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 10/9 và kỳ điều hành ngày 17/9 là 141,086 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 13,200 USD/thùng, tương đương tăng 10,32%); 146,234 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 14,068 USD/thùng, tương đương tăng 10,64%); 182,634 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 21,604 USD/thùng, tương đương tăng 13,42%); 696,436 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 88,782 USD/tấn, tương đương tăng 14,61%).