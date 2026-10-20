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Giá xăng dầu hôm nay 20/10: Giá dầu giảm 49 cent/thùng

Thứ Ba, 09:33, 20/10/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu giảm khi thị trường cân nhắc sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc bãi bỏ một số lệnh trừng phạt và thuế quan liên quan đến xuất khẩu năng lượng của Nga và lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 49 cent, tương đương 0,45%, xuống còn 109,06 USD/thùng. Hợp đồng dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao tháng 11, dự kiến ​​hết hạn vào thứ Ba, giảm 0,33% xuống còn 103,32 USD. Hợp đồng giao tháng 12, vốn hoạt động mạnh hơn, giảm 46 cent, tương đương 0,47%, xuống còn 98,08 USD.

Giá dầu Brent đã tăng lên mức cao nhất là 110,70 USD/thùng trong phiên giao dịch trước đó, mức cao nhất kể từ ngày 20 tháng 5.

Giá dầu Brent giao dịch ở mức 108,52 USD/thùng

Theo Reuters, giá dầu Brent giảm 1,34 USD/thùng, tương đương 1,22%, xuống còn 108,52 USD/thùng. Trong phiên cuối tuần trước, giá dầu Brent đã chốt ở mức cao nhất kể từ ngày 19/5. Trong khi đó, dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 13 cent, tương đương 0,13%, xuống 101,28 USD/thùng, sau khi kết thúc tuần trước ở mức cao nhất kể từ ngày 17/9.

Áp lực giảm giá chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời của nhà đầu tư sau đợt tăng mạnh. Dù vậy, những diễn biến an ninh tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược đối với vận chuyển dầu toàn cầu – vẫn khiến thị trường đặc biệt lo ngại.

Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), một tàu chở dầu đã bốc cháy và phát nổ sau khi va phải thủy lôi tại khu vực phía nam eo biển Hormuz hôm 18/10. Công ty phân tích dữ liệu hàng hóa Kpler cho biết, các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại đã khiến lưu lượng dầu thô vận chuyển qua vùng Vịnh giảm xuống bình quân khoảng 8,5 triệu thùng/ngày trong tuần trước, từ mức hơn 20 triệu thùng/ngày của tuần liền trước. Ít nhất 10 vụ việc liên quan đến tàu thương mại được xác nhận trong tuần.

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Các giàn bơm dầu tại mỏ Airankol do Caspiy Neft vận hành, thuộc vùng Atyrau, Kazakhstan, ngày 20/4/2026. Ảnh: Reuters

Bên cạnh rủi ro nguồn cung, thị trường còn theo dõi động thái của Mỹ đối với dầu mỏ Nga. Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh miễn trừ một số lệnh trừng phạt và thuế quan liên quan đến xuất khẩu của Nga, trong bối cảnh hai nước đạt thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington có thể dành tối đa 60 ngày để đánh giá tác động của các biện pháp này đối với kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, việc nới lỏng một số hạn chế với dầu mỏ Nga chưa chắc đủ bù đắp lượng cung bị gián đoạn tại eo biển Hormuz. Theo giới phân tích, chừng nào hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải này chưa trở lại bình thường, giá dầu vẫn có nguy cơ biến động mạnh trong những phiên tới.

Xăng E10 cao nhất 29.630 đồng/lít

Giá bán lẻ xăng dầu tại hệ thống Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ngày 19/10 tiếp tục áp dụng theo mức điều chỉnh từ 15h ngày 15/10 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Trong đó, xăng sinh học E10 RON 95-V có giá cao nhất 29.630 đồng/lít tại vùng 2.

Theo bảng giá công bố của Petrolimex, xăng sinh học E10 RON 95-V được bán ở mức 29.050 đồng/lít tại vùng 1 và 29.630 đồng/lít tại vùng 2. Với xăng E10 RON 95-III, giá tương ứng là 28.250 đồng/lít và 28.810 đồng/lít.

gia xang dau hom nay 20 10 gia dau giam 49 cent thung hinh anh 2
Giá bán lẻ xăng dầu được điều hành căn cứ vào diễn biến giá thành phẩm trên thị trường

Xăng sinh học E5 RON 92-II hiện có giá 27.700 đồng/lít tại vùng 1 và 28.250 đồng/lít tại vùng 2. Ở nhóm dầu diesel, dầu diesel 0,001S-V được niêm yết ở mức 30.520 đồng/lít tại vùng 1 và 31.130 đồng/lít tại vùng 2. Dầu diesel 0,05S-II có giá lần lượt là 29.120 đồng/lít và 29.700 đồng/lít.

Đối với dầu mazut, loại N02B (3,5S) có giá 21.090 đồng/kg tại vùng 1 và 21.510 đồng/kg tại vùng 2. Dầu mazut 180cst – 0,5S (RMG) được niêm yết ở mức 27.490 đồng/kg tại vùng 1 và 28.030 đồng/kg tại vùng 2.

Theo quy định của Petrolimex, vùng 1 gồm các địa bàn gần cảng, kho đầu mối hoặc cơ sở sản xuất xăng dầu; vùng 2 áp dụng tại những địa bàn xa các đầu mối này. Giá bán thực tế tại vùng 2 do đơn vị thành viên quyết định nhưng không được vượt mức giá vùng 2 do tập đoàn công bố.

Các mức giá trên được áp dụng trong hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex cùng các đại lý, tổng đại lý và thương nhân nhận quyền bán lẻ thuộc hệ thống cho đến kỳ điều hành tiếp theo của liên Bộ Công Thương – Tài chính.

Giá bán lẻ xăng dầu được điều hành căn cứ vào diễn biến giá thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá và các quy định hiện hành.

Lê Thanh
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