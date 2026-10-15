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Dầu thô bất ngờ giảm giá dù căng thẳng Trung Đông chưa hạ nhiệt

Thứ Năm, 18:41, 15/10/2026
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VOV.VN - Bất chấp căng thẳng tại khu vực Trung Đông - một trong những trung tâm khai thác và xuất khẩu dầu thô của thế giới - chưa hạ nhiệt, giá dầu thô trên thị trường đã bất ngờ quay đầu giảm, chấm dứt chuỗi tăng giá trong nhiều ngày liên tiếp

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu Brent biển Bắc bất ngờ giảm mạnh 1,7%, xuống còn 104,3 USD một thùng. Tương tự, dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 1,1%, xuống còn 94,03 USD. Đây là lần giảm giá đầu tiên của dầu thô trong tuần, sau 3 ngày tăng giá liên tiếp.

Theo giới phân tích, diễn biến giá này là rất đáng chú ý, bởi căng thẳng tại Trung Đông – trung tâm khai thác và xuất khẩu dầu mỏ của thế giới, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong ngày 14/10, lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục phóng nhiều tên lửa đạn đạo và UAV tấn công vào Saudi Arabia – quốc gia khai thác và xuất khẩu dầu thô lớn nhất của khu vực, đứng thứ 3 thế giới. Trong số các mục tiêu bị Houthi đánh phá, có cả các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn dầu khí Aramco. 

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Giàn bơm dầu trước một ngôi nhà tại Ganado, bang Texas, Mỹ, ngày 8/1/2026. Ảnh: Reuters

  Tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, hoạt động tấn công tàu hàng cũng tiếp tục diễn ra. Ngày 14/10, 2 tàu thương mại được báo cáo đã bị trúng vũ khí và chìm tại eo biển Hormuz. Trước đó, giai đoạn từ 5-12/10, các cơ quan an ninh hàng hải quốc tế ghi nhận tổng cộng 14 cuộc tấn công nhằm vào tàu hàng tại eo Hormuz, mức cao nhất kể từ đầu xung đột.

Trong bối cảnh đó, truyền thông Mỹ hôm nay đưa tin Bộ Quốc phòng nước này đang xem xét việc đưa loại bom phi hạt nhân lớn nhất thế giới, còn được gọi là “mẹ của các loại bom” (GBU-43/B), vào biên chế để sử dụng trong chiến dịch tập kích tiềm tàng chống Iran.

Lý giải về diễn biến có phần nghịch lý của giá dầu thô, một số chuyên gia cho rằng điều này xuất phát từ việc chính quyền Mỹ vừa “bắn tín hiệu” về khả năng có thể nới lỏng trừng phạt đối với hoạt động vận chuyển dầu thô của cả Nga, Iran và Venezuela. Đồng thời, thị trường năng lượng dường như đang thích nghi tốt hơn với các rủi ro cũng như sự bấp bênh nguồn cung từ các nhà xuất khẩu dầu thô lớn của thế giới, bất kể đó là Trung Đông, Mỹ hay Nga.

Bá Thi/VOV-Cairo
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