Giá xăng dầu hôm nay 20/4: Giá dầu tăng sau khi eo biển Hormuz đóng cửa

Giá dầu thế giới tăng sau khi eo biển Hormuz đóng cửa

Sáng 20/4 (giờ Việt Nam), giá dầu thế giới đã phục hồi hơn 6% sau khi giảm hơn 9% vào ngày 17/4 do tin tức eo biển Hormuz lại bị đóng cửa sau khi cả Mỹ và Iran đều cho rằng bên kia đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách tấn công các tàu vào cuối tuần.

Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 6,11 USD, tương đương 6,76%, lên 96,49 USD một thùng vào lúc 23h27 GMT và giá dầu West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 90,38 USD một thùng, tăng 6,53 USD, tương đương 7,79%.

Saul Kavonic, trưởng bộ phận nghiên cứu của MST Marquee, cho biết: "Thị trường dầu mỏ tiếp tục biến động mạnh do những bài đăng trên mạng xã hội đầy bất ổn từ phía Mỹ và Iran, chứ không phải do thực tế trên thực địa vẫn còn nhiều thách thức khiến việc vận chuyển dầu trở lại nhanh chóng gặp khó khăn".

Giá dầu giảm mạnh sau cam kết mở cửa eo biển Hormuz

Giá dầu giảm mạnh khoảng 9% trong phiên thứ 6 (17/4) và tiếp tục đi ngang sau khi Iran tuyên bố cho phép tất cả tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn. Đồng thời, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Iran đã đồng ý sẽ không bao giờ đóng cửa eo biển chiến lược này nữa.

Cụ thể, theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 9,01 USD, tương đương 9,07%, xuống còn 90,38 USD/thùng, sau khi có lúc chạm mức thấp nhất trong phiên là 86,09 USD/thùng.

Giá dầu đi ngang ở mức thấp nhưng rủi ro nguồn cung vẫn lớn (Ảnh minh họa: Oilprice)

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ cũng giảm 10,48 USD, tương đương 11,45%, xuống 83,85 USD/thùng, sau khi chạm đáy 80,56 USD/thùng. Đây là mức giảm trong ngày mạnh nhất của cả hai hợp đồng kể từ ngày 8/4.

Ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, có thể mất khoảng hai năm để khôi phục sản lượng năng lượng bị gián đoạn tại Trung Đông do xung đột khu vực. Thông tin này được ông đưa ra trong cuộc phỏng vấn với tờ Neue Zuercher Zeitung (Thụy Sĩ) hôm thứ Sáu (17/4).

Theo ông Birol, thời gian phục hồi sẽ khác nhau giữa các quốc gia. “Ví dụ, Iraq sẽ mất nhiều thời gian hơn so với Arab Saudi. Tuy nhiên, chúng tôi ước tính tổng thể sẽ mất khoảng hai năm để trở lại mức trước xung đột”, ông nói.

Ông cũng cho rằng thị trường đang đánh giá thấp tác động của việc eo biển Hormuz bị đóng cửa kéo dài. Các lô hàng dầu và khí đốt đã được vận chuyển trước khi xung đột tại Iran bùng phát hiện đã đến nơi, qua đó tạm thời giảm bớt lo ngại thiếu hụt nguồn cung.

Tuy nhiên, theo ông Birol, trong tháng 3 không có tàu chở dầu mới nào được bốc hàng, đồng nghĩa với việc không có nguồn cung dầu, khí đốt hoặc nhiên liệu mới đến thị trường châu Á.

“Khoảng trống nguồn cung này đang dần trở nên rõ ràng. Nếu eo biển Hormuz không được mở lại, chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng giá năng lượng tăng mạnh”, ông Birol cảnh báo.

Khi được hỏi về khả năng IEA tiếp tục giải phóng dự trữ dầu khẩn cấp như động thái hồi tháng 3, ông Birol cho biết, cơ quan này sẵn sàng hành động nhanh chóng và quyết liệt khi cần thiết.

“Chúng tôi chưa đến giai đoạn đó, nhưng chắc chắn đang xem xét”, ông Birol cho hay.

Giá xăng dầu trong nước giữ nguyên

Ở thị trường trong nước, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 0h00 ngày 16/4/2026. Cụ thể, giá xăng RON95-III tăng 220 đồng/lít giá bán là 23.760 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 250 đồng lít, giá bán được áp dụng là 22.590 đồng/lít; Xăng E10 tăng 90 đồng/lít, giá bán lẻ là 23.160 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S kỳ này giảm thêm 1.920 đồng/lít, giá bán đang là 31.040 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 590 đồng/lít, giá bán hiện tại là 37.110 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S sau khi giảm 2.280 đồng/lít, giá bán được niêm yết là 20.280 đồng/kg.

Liên Bộ cũng quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel 400 đồng/lít; dầu mazut 800 đồng/lít và không chi Quỹ Bình ổn đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.