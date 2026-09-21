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Giá xăng dầu hôm nay 21/9: Giá dầu giảm nhẹ khi xuất khẩu phục hồi

Thứ Hai, 08:52, 21/09/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay 21/9, giá dầu giảm khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào sự phục hồi nguồn cung từ Saudi Arabia bất chấp các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi ở Yemen, làm leo thang căng thẳng ở Trung Đông trong khi Mỹ và Iran vẫn đang bế tắc.

Giá xăng dầu hôm nay 21/9, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 81 cent, tương đương 0,78%, xuống còn 103,06 USD/thùng vào lúc 00:31 GMT sau khi giảm 0,91% vào thứ sáu. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 99,41 USD/thùng, giảm 89 cent, tương đương 0,89%, sau khi giảm 1,58% trong phiên giao dịch trước đó.

Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen cho biết, họ đã tấn công các địa điểm "nhạy cảm" ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia hôm thứ bảy bằng tên lửa và máy bay không người lái, cũng như một cơ sở của Aramco ở thành phố Yanbu bên bờ Biển Đỏ, một trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng.

Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Saudi Aramco đã khiến công ty năng lượng nhà nước này tăng cường xuất khẩu qua eo biển Hormuz trong tháng này và tháng tới sau khi tạm dừng một số chuyến hàng qua Yanbu.

Điều đó đã giúp xuất khẩu từ nước chủ chốt của OPEC phục hồi lên mức hơn 4 triệu thùng mỗi ngày (bpd) tính đến thời điểm này trong tháng 9 sau khi giảm xuống còn 2,4 triệu bpd trong tháng 8, mức thấp nhất kể từ ít nhất năm 2013, theo dữ liệu sơ bộ từ công ty phân tích Kpler.

Giá dầu thế giới lao dốc

Giá xăng dầu hôm nay, rạng sáng ngày 21/9 (theo giờ Việt Nam), theo Reuters, giá dầu WTI bán ra 100,3 USD/thùng, giảm 1,6 USD/thùng, tương đương giảm 1,6%; dầu thô ngọt nhẹ Brent biển Bắc bán ra ở mức 103,8 USD/thùng, giảm gần 1 USD/thùng, tương ứng mức giảm 0,9% so với sáng qua.

Giá dầu thế giới tháng 9 biến động giảm trong tuần qua nên bình quân giá dầu trong tháng 9 đã giảm đà tăng, dầu WTI chỉ còn tăng gần 13,37% so với mức tăng trên 25% tuần trước, trong khi dầu Brent tăng mức thấp hơn chỉ 13,37% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu các loại tăng từ 55% đến trên 60%.

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Ảnh minh hoạ

Các loại năng lượng liên tục sụt giảm

Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent đã giảm xuống còn khoảng 104 USD/thùng vào thứ Sáu, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp trong bối cảnh lo ngại về gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông dịu bớt và xuất hiện hy vọng về các nỗ lực ngoại giao mới nhằm chấm dứt xung đột cũng như khôi phục dòng chảy năng lượng.

Ả Rập Xê Út đang đặt mục tiêu khôi phục khoảng một nửa công suất của đường ống dẫn dầu Đông-Tây trong vài ngày tới và dự kiến ​​hệ thống sẽ hoạt động trở lại với công suất tối đa trong vòng sáu tuần. Trong thời gian chờ đợi, quốc gia này đang chuyển hướng một phần hoạt động xuất khẩu dầu thô qua eo biển Hormuz. Các tàu trung chuyển sẽ vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz trước khi bơm sang các tàu chở dầu đang neo đậu bên ngoài eo biển, qua đó hạn chế nguy cơ bị tấn công bởi Iran.

Ngoài ra, có thông tin cho biết Trung Quốc đã hối thúc Iran hỗ trợ kiềm chế lực lượng phiến quân Houthi sau lời kêu gọi từ Riyadh, trong bối cảnh nhóm phiến quân này gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc việc có tiếp tục tấn công Iran hay không trước thềm cuộc gặp với các nhà lãnh đạo vùng Vịnh tại New York vào tuần tới.

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Giá xăng dầu hôm nay 20/9: Giá dầu trong nước và thế giới đi ngang

VOV.VN - Giá dầu hôm nay, trước phiên giao dịch sáng 20/9, giá dầu Brent kỳ hạn và giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Tại thị trường trong nước, tất cả các mặt hàng xăng dầu đã được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng từ 15h00 chiều 17/9.

PV/VOV.VN
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