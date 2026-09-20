Giá xăng dầu hôm nay 20/9: Giá dầu trong nước và thế giới đi ngang

Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ ở mức 100,30 USD/thùng

Cụ thể theo Reuters, chiều 19/9, giá dầu Brent kỳ hạn chốt ở mức 104,87 USD/thùng, ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Trong khi đó, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ kết thúc ở mức 100,30 USD/thùng.

Chiều 19/9, giá dầu Brent giao dịch trên 104 USD/thùng

Trong tuần qua giá dầu ghi nhận liêp tiếp các phiên giảm giá sau khi Trung Quốc đề nghị Iran hạn chế các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào cơ sở dầu mỏ Saudi Arabia, giúp giảm phần nào lo ngại về gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.

Saudi Arabia đề nghị Trung Quốc thúc giục Iran kiềm chế lực lượng Houthi trong bối cảnh các cuộc tấn công gần đây đe dọa tuyến xuất khẩu dầu quan trọng của nước này. Trước đó, giá dầu có thời điểm lên gần mức cao nhất trong 4 tháng sau khi các nguồn tin cho biết hoạt động bốc dầu thô tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ của Saudi Arabia bị đình chỉ. Riyadh cũng hủy một số chuyến giao dầu sang châu Âu sau khi tuyến đường ống East-West bị hư hại trong một cuộc tấn công hồi tuần trước.

Cuộc họp ngoại giao được lên kế hoạch giữa Iran và các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh liên quan đến hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz đã bị hoãn lại vào thứ Ba, giữa bối cảnh thiếu sự đồng thuận giữa các nước Ả Rập, dập tắt hy vọng ngắn hạn đó về một lệnh hạ nhiệt căng thẳng.

Tuần trước, lực lượng Houthi liên kết với Iran tại Yemen đã chiếm giữ cảng chiến lược Mocha bên Biển Đỏ và tung ra các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cùng tên lửa dồn dập nhắm vào Căn cứ Không quân King Khalid của Saudi Arabia. Căng thẳng càng bùng phát dữ dội hơn sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái xuất phát từ Iraq làm hư hại một trạm bơm quan trọng trên đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia gần Riyadh và Medina.

Giá xăng trong nước ổn định sau điều chỉnh từ ngày 17/9

Tất cả các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng từ 15h00 chiều 17/9. Theo đó, giá xăng E10RON95-V tăng 1.300 đồng/lít, giá bán mới là 26.830 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.400 đồng/lít, giá bán là 25.630 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 1.390 đồng lít, giá bán mới là 25.130 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 17/9 tăng 1.460 đồng/lít, giá bán mới là 29.940 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 3.100 đồng/lít, giá bán là 31.470 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.040 đồng/kg, giá bán mới là 19.190 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành chiều 17/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Tuy nhiên, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ đối với mặt hàng xăng sinh học 1.250 đồng/lít; đối với dầu diesel 2.000 đồng/lít; Dầu mazut 1.250 đồng/kg.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 10/9 và kỳ điều hành ngày 17/9 là 141,086 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 13,200 USD/thùng, tương đương tăng 10,32%); 146,234 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 14,068 USD/thùng, tương đương tăng 10,64%); 182,634 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 21,604 USD/thùng, tương đương tăng 13,42%); 696,436 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 88,782 USD/tấn, tương đương tăng 14,61%).