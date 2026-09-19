Giá xăng dầu hôm nay 19/9: Giá dầu Brent ở mức 104,87 USD/thùng

Cụ thể theo Reuters, sáng 19/9, giá dầu Brent kỳ hạn chốt ở mức 104,87 USD/thùng, giảm 95 cent, tương đương 0,93%. Trong khi đó, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ kết thúc ở mức 100,30 USD/thùng, giảm 1,61 USD, tương đương 1,58%.

Giá dầu đã tăng đều đặn trong vài tuần qua khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công lẫn nhau, đồng thời lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn cũng tăng cường các hoạt động quân sự. Những hành động gần đây, cùng với các vấn đề về năng lực lọc dầu trên toàn thế giới, đã đẩy giá các loại nhiên liệu quan trọng như dầu diesel tăng cao tại các thị trường chính.

Hoạt động vận chuyển dầu qua các tuyến hàng hải quan trọng tiếp tục được thị trường theo dõi sát.

Hiện tại, theo dữ liệu của AAA, giá dầu diesel bán lẻ tại Hoa Kỳ là 6,45 USD/gallon, mức cao kỷ lục, trong khi giá xăng bán lẻ trung bình là 4,47 USD/gallon, vào thời điểm mà giá xăng thường giảm.

Bất chấp những thông tin về sự can thiệp từ Trung Quốc, các nhà phân tích cho rằng triển vọng trong những tháng tới vẫn còn mờ mịt.

Giá xăng E10 RON95-V hiện ở mức 26.830 đồng/lít

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước hiện được áp dụng theo kỳ điều hành từ 15h ngày 17/9. Đáng chú ý, xăng E10 RON95-V ở mức 26.830 đồng/lít, sát mốc 27.000 đồng/lít. Cụ thể, xăng E10 RON95-III có giá 25.630 đồng/lít, xăng E5 RON92 ở mức 25.130 đồng/lít. Ở nhóm dầu, dầu diesel 0,05S có giá 29.940 đồng/lít; dầu hỏa 31.470 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3,5S ở mức 19.190 đồng/kg.

Mặt bằng giá hiện nay được thiết lập sau khi giá bán lẻ trong nước được điều chỉnh tăng mạnh tại kỳ điều hành ngày 17/9.

Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, trong kỳ từ ngày 10/9 đến 17/9, giá xăng RON92 dùng để pha chế E5 RON92 tăng 10,32%, lên bình quân 141,086 USD/thùng. Giá xăng RON95 dùng để pha chế E10 RON95-III tăng 10,64%, lên 146,234 USD/thùng. Giá dầu diesel 0,05S tăng 13,42%, trong khi dầu mazut 180CST 3,5S tăng 14,61%.

Trong kỳ điều hành, cơ quan quản lý không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước.