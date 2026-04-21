  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Giá xăng dầu tiếp tục giảm, dầu diesel giảm 3.190 đồng/lít từ 16h hôm nay (21/4)

Thứ Ba, 16:01, 21/04/2026
VOV.VN - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 16h00 ngày 21/4, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 16/4.

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 16h00 ngày 21/4. Giá xăng RON95-III giảm 720 đồng/lít giá bán là 23.040 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng lít, giá bán mới là 21.930 đồng/lít; Xăng E10 giảm 810 đồng/lít, giá bán mới là 22.350 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 16h00 ngày 21/4 giảm sâu 3.190 đồng/lít, giá bán mới là 27.850 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 1.880 đồng/lít, giá bán là 35.230 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 700 đồng/lít, giá bán mới là 19.630 đồng/kg.

Kỳ này, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học: 200 đồng/lít; Xăng không chì: 400 đồng/lít; Dầu diesel: 600 đồng/lít; Dầu mazut: 600 đồng/kg. Đồng thời, liên Bộ cũng quyết định không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Giá xăng dầu hôm nay 21/4: Giá dầu giảm khi kỳ vọng đàm phán Mỹ - Iran hạ nhiệt
Giá xăng dầu hôm nay 21/4: Giá dầu giảm khi kỳ vọng đàm phán Mỹ - Iran hạ nhiệt

VOV.VN - Theo Reuters, giá dầu thế giới hôm nay đảo chiều giảm sau khi thị trường kỳ vọng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra trong tuần này, qua đó giúp nguồn cung dầu từ khu vực sản xuất quan trọng tại Trung Đông được nối lại.

Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, xe chạy xăng, dầu sẽ dần bị hạn chế

VOV.VN - Từ 1/7/2026, Hà Nội bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ), nhằm giảm ô nhiễm không khí và thúc đẩy đô thị thông xanh. Theo lộ trình, phương tiện chạy xăng, dầu sẽ dần bị hạn chế, theo đó xe điện, xe phát thải thấp sẽ được ưu tiên lưu thông.

Kiểm tra gắt xăng dầu ở Hà Nội: Lộ loạt cửa hàng bán cầm chừng

VOV.VN - Ngày 15/4, Phòng An ninh kinh tế Công an Hà Nội cho biết đã tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, xử lý nhiều vi phạm, góp phần ổn định thị trường Thủ đô trước biến động từ tình hình quốc tế.

