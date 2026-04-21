Giá xăng dầu tiếp tục giảm, dầu diesel giảm 3.190 đồng/lít từ 16h hôm nay (21/4)

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 16h00 ngày 21/4. Giá xăng RON95-III giảm 720 đồng/lít giá bán là 23.040 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng lít, giá bán mới là 21.930 đồng/lít; Xăng E10 giảm 810 đồng/lít, giá bán mới là 22.350 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 16h00 ngày 21/4 giảm sâu 3.190 đồng/lít, giá bán mới là 27.850 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 1.880 đồng/lít, giá bán là 35.230 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 700 đồng/lít, giá bán mới là 19.630 đồng/kg.

Kỳ này, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học: 200 đồng/lít; Xăng không chì: 400 đồng/lít; Dầu diesel: 600 đồng/lít; Dầu mazut: 600 đồng/kg. Đồng thời, liên Bộ cũng quyết định không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.