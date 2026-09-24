Giá xăng dầu hôm nay 24/9: Giá dầu thế giới tăng sau tuyên bố của Tổng thống Iran

Theo Reuters, đầu giờ sáng 24/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 3,83 USD (tương đương 3,86%), lên mức 103,08 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ WTI kỳ hạn tăng 1,64 USD (tương đương 1,81%), lên mức 92,16 USD/thùng.

Giá hợp đồng tương lai dầu diesel hàm lượng lưu huỳnh cực thấp đã giảm khoảng 5% sau khi tờ Politico đưa tin: Chính quyền Trump đang chuẩn bị kế hoạch cấm xuất khẩu dầu diesel trong 90 ngày – một thông tin mà sau đó Nhà Trắng đã phủ nhận.

Trước đó vào thứ Tư, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã nhận định rằng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel sẽ không mang lại hiệu quả. Các nhà phân tích và giới quan sát thị trường cảnh báo rằng động thái như vậy khó có thể giúp hạ nhiệt giá năng lượng đang ở mức cao, đồng thời có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu và gây thêm xáo trộn cho các nền kinh tế.

Giá dầu tăng còn do bài phát biểu của ông Pezeshkian tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York; trong đó, ông khẳng định rằng Tehran sẽ không bao giờ khuất phục trước Mỹ nhưng vẫn tin tưởng vào con đường ngoại giao. Trước đó một ngày, ông Trump cũng đã đưa ra lời đe dọa trong bài phát biểu tại cùng diễn đàn này.

Một quan chức cấp cao của Iran chia sẻ với Reuters rằng Tehran đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất chấm dứt xung đột của họ, mặc dù hai bên vẫn còn nhiều bất đồng

Giá dầu gần mức thấp nhất hơn 2 tuần khi nguồn cung vùng Vịnh cải thiện

Theo Reuters, lúc 08:09 GMT, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 16 cent, tương đương 0,16%, lên 99,41 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn giảm 50 cent, tương đương 0,55%, xuống 90,02 USD/thùng.

Trong phiên trước đó, giá dầu Brent có thời điểm giảm xuống 97,36 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 8/9. Giá WTI cũng chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/9 vào đầu phiên 23/9.

Giá dầu gần mức thấp nhất hơn 2 tuần khi nguồn cung vùng Vịnh cải thiện (Ảnh minh họa: KT)

Diễn biến giá dầu chịu tác động đáng kể từ những tín hiệu trái chiều của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày 22/9, ông Trump cảnh báo có thể "tiêu diệt" Iran, nhưng đồng thời cho biết, các đặc phái viên của Mỹ đã có những cuộc đàm phán hiệu quả với các nhà trung gian hòa giải của Iran nhằm chấm dứt chiến tranh.

"Ông Trump đang cố gắng tạo ra những tín hiệu tích cực về các cuộc đàm phán tốt đẹp... vì vậy điều đó có thể đang đẩy giá dầu xuống", chiến lược gia hàng hóa Nitesh Shah của WisdomTree nhận định. Tuy nhiên, ông cảnh báo diễn biến có thể thay đổi khá đột ngột và khiến giá dầu tăng trở lại.

Nguồn cung dầu thô từ khu vực vùng Vịnh cũng đang có dấu hiệu cải thiện. Ba nguồn tin thân cận cho biết, Arab Saudi đã nối lại hoạt động vận hành đường ống dẫn dầu Đông-Tây ra Biển Đỏ vào ngày 22/9.

Trước đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà Arab Saudi đổ lỗi cho lực lượng dân quân Iraq đã buộc nước này phải đóng đường ống vào ngày 11/9, làm gián đoạn hoạt động bốc dỡ dầu thô tại cảng Yanbu.

Kể từ khi xung đột ở Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy dầu từ Arab Saudi và các nước láng giềng vùng Vịnh qua eo biển Hormuz, Riyadh đã sử dụng đường ống này để chuyển hướng khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày đến Yanbu, tương đương khoảng 4% nguồn cung toàn cầu.

Giá xăng trong nước ổn định

Giá xăng dầu hôm nay 23/9: Dầu Brent giảm hơn 1%, WTI mất gần 1,2 USD/thùng VOV.VN - Giá dầu hôm nay, giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch hôm nay 23/9 khi dòng chảy dầu thô từ Arab Saudi tăng lên, trong khi đường ống dẫn dầu Đông-Tây được khởi động lại và hoạt động vận chuyển bằng tàu qua eo biển Hormuz được nối lại.

Tất cả các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng từ 15h00 chiều 17/9. Theo đó, giá xăng E10RON95-V tăng 1.300 đồng/lít, giá bán mới là 26.830 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.400 đồng/lít, giá bán là 25.630 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 1.390 đồng lít, giá bán mới là 25.130 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 17/9 tăng 1.460 đồng/lít, giá bán mới là 29.940 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 3.100 đồng/lít, giá bán là 31.470 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.040 đồng/kg, giá bán mới là 19.190 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành chiều 17/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Tuy nhiên, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ đối với mặt hàng xăng sinh học 1.250 đồng/lít; đối với dầu diesel 2.000 đồng/lít; Dầu mazut 1.250 đồng/kg.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 10/9 và kỳ điều hành ngày 17/9 là 141,086 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 13,200 USD/thùng, tương đương tăng 10,32%); 146,234 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 14,068 USD/thùng, tương đương tăng 10,64%); 182,634 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 21,604 USD/thùng, tương đương tăng 13,42%); 696,436 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 88,782 USD/tấn, tương đương tăng 14,61%).