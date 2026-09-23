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Giá xăng dầu hôm nay 23/9: Dầu Brent giảm hơn 1%, WTI mất gần 1,2 USD/thùng

Thứ Tư, 09:09, 23/09/2026
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VOV.VN - Giá dầu hôm nay, giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch hôm nay 23/9 khi dòng chảy dầu thô từ Arab Saudi tăng lên, trong khi đường ống dẫn dầu Đông-Tây được khởi động lại và hoạt động vận chuyển bằng tàu qua eo biển Hormuz được nối lại.

Giá dầu hạ nhiệt khi nguồn cung từ Arab Saudi tăng

Theo Reuters, giá dầu Brent và WTI từng giảm hơn 2 USD/thùng trong phiên, nhưng thu hẹp đà giảm sau những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về triển vọng đàm phán hòa bình.

Cụ thể, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 11 chốt phiên ở mức 99,25 USD/thùng, giảm 1,09 USD, tương đương 1,09%.

Dầu WTI kỳ hạn tháng 10, hợp đồng hết hạn vào thứ Ba, kết thúc ở mức 94,99 USD/thùng, giảm 1,19 USD, tương đương 1,24%.

Đà giảm của giá dầu diễn ra trong bối cảnh nguồn cung dầu thô từ Arab Saudi gia tăng, đường ống dẫn dầu Đông-Tây được khởi động trở lại và hoạt động vận chuyển bằng tàu qua eo biển Hormuz được nối lại. Trước khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, Hormuz là tuyến đường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.

Giá dầu sau đó thu hẹp mức giảm mạnh nhất trong ngày khi Tổng thống Donald Trump dập tắt kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình có thể đạt được trong tuần này. Ông Trump cho biết, một thỏa thuận hòa bình sẽ được ký kết sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào đầu tháng 11.

Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo, nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình, ông có thể "tiêu diệt" Iran.

Ông Trump dự kiến gặp các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên Hợp Quốc ở New York trong tuần này. Cuộc gặp làm dấy lên kỳ vọng về khả năng cải thiện ổn định tại Trung Đông, đồng thời có thể tạo thêm động lực cho các nỗ lực chấm dứt cuộc chiến kéo dài 4 năm rưỡi của Nga ở Ukraine.

Sau những phát biểu của ông Trump, kỳ vọng về một thỏa thuận có thể đạt được bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần này tại New York giảm xuống, qua đó tác động đến diễn biến giá dầu trong phiên.

Giá dầu tăng sau 4 phiên giảm liên tiếp

Giá xăng dầu hôm nay, theo Reuters, cuối ngày 22/9 (giờ Việt Nam), giá dầu đã tăng sau khi giảm 4 phiên liên tiếp, trong khi đó, các nhà đầu tư chờ đợi diễn biến về các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Mỹ và Iran tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này sau khi nguồn cung dầu tăng thêm qua eo biển Hormuz vào cuối tuần.

Hợp đồng tương lai dầu Brent kỳ hạn tháng 11 tăng 1,29 USD, tương đương 1,29%, lên 101,63 USD/thùng. Hợp đồng WTI tháng 10, sẽ hết hạn vào thứ Ba (22/9), tăng 92 cent, tương đương 0,96%, lên 96,70 USD/thùng.

Hợp đồng tháng 11 được giao dịch sôi động hơn đã tăng 80 cent, tương đương 0,87%, lên mức 93,17 USD/thùng.

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Giá xăng dầu hôm nay tăng sau khi giảm 4 phiên liên tiếp. (Ảnh minh họa: Reuters)

Tehran và Washington đã trao đổi những lời đe dọa lẫn nhau vào Chủ nhật (20/9), mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, người dự kiến ​​sẽ có mặt tại New York (Mỹ) trong tuần này để tham dự cuộc họp của Liên Hợp Quốc .

Theo nhận định của Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, sự phục hồi của giá dầu thô cho thấy các nhà giao dịch cần những diễn biến mới về rủi ro nguồn cung hoặc các nỗ lực ngoại giao trước khi có thể đẩy giá xuống thấp hơn đáng kể.

Al Jazeera dẫn lời người đứng đầu an ninh Iran, Mohsen Rezaei, cuối tuần qua, Iran cũng đã truyền đạt các điều kiện của mình cho các nhà trung gian để nối lại đàm phán.

Giá xăng trong nước ổn định

Tất cả các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng từ 15h00 chiều 17/9. Theo đó, giá xăng E10RON95-V tăng 1.300 đồng/lít, giá bán mới là 26.830 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.400 đồng/lít, giá bán là 25.630 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 1.390 đồng lít, giá bán mới là 25.130 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 17/9 tăng 1.460 đồng/lít, giá bán mới là 29.940 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 3.100 đồng/lít, giá bán là 31.470 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.040 đồng/kg, giá bán mới là 19.190 đồng/kg.

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Trong kỳ điều hành chiều 17/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Tuy nhiên, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ đối với mặt hàng xăng sinh học 1.250 đồng/lít; đối với dầu diesel 2.000 đồng/lít; Dầu mazut 1.250 đồng/kg.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 10/9 và kỳ điều hành ngày 17/9 là 141,086 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 13,200 USD/thùng, tương đương tăng 10,32%); 146,234 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 14,068 USD/thùng, tương đương tăng 10,64%); 182,634 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 21,604 USD/thùng, tương đương tăng 13,42%); 696,436 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 88,782 USD/tấn, tương đương tăng 14,61%).

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Giá xăng dầu hôm nay 22/9: Giá dầu thế giới giảm

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (22/9), giá dầu WTI đứng ở mức 92,21 USD/thùng, giảm 0,16 USD/thùng (tương đương 0,17%), còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 100,3 USD/thùng, giảm 0,04 USD/thùng (tương đương 0,04%).

PV/VOV.VN
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