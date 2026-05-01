Giá xăng dầu ngày 1/5: Giá dầu thế giới hạ nhiệt sau khi chạm đỉnh 4 năm

Cụ thể, dầu Brent có thời điểm vượt 126 USD/thùng – mức cao nhất kể từ năm 2022 trước khi giảm về quanh 114 USD/thùng, trong khi dầu WTI cũng lùi về khoảng 105 USD/thùng.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thị trường: Một mặt lo ngại nguồn cung bị bóp nghẹt, đặc biệt khi eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% dầu toàn cầu – bị gián đoạn.

Mặt khác xuất hiện hoạt động chốt lời và điều chỉnh kỹ thuật, khiến giá quay đầu giảm sau khi tăng nóng.

Dù vậy, giới phân tích cảnh báo giá dầu vẫn có xu hướng duy trì ở mức cao trong ngắn hạn nếu xung đột kéo dài, làm gia tăng rủi ro lạm phát và suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Giá dầu tăng cao nhất trong 4 năm do lo ngại cuộc chiến Mỹ-Iran có thể leo thang

Theo Reuters, giá dầu Brent tăng 3,73 USD, tương đương 3,2%, lên 121,76 USD/thùng, sau khi chạm mức cao nhất trong ngày là 126,41 USD, mức cao nhất trong 4 năm.

Giá dầu thô WTI tăng 1,49 USD, tương đương 1,4%, lên 108,37 USD. Hợp đồng này đã đạt mức 110,93 USD trước đó, mức cao nhất kể từ ngày 7/4.

Cũng theo Reuters, việc giá dầu tăng có nguy cơ dẫn đến lạm phát toàn cầu tăng cao trở lại và giá xăng dầu tăng cao tại Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay.

"Hiện tại, giá dầu chỉ cần một chút tác động nhỏ cũng đủ để tăng cao hơn", ông John Evans thuộc công ty môi giới dầu mỏ PVM cho biết.

"Đối với những ai không nghĩ rằng giá dầu Brent có khả năng đạt mức 150 đô la một thùng, thì hãy ngừng đọc bài này."

Cả hai chỉ số chuẩn đều đang trên đà tăng tháng thứ tư liên tiếp, phản ánh những lo ngại rằng cuộc xung đột ở Iran có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu trong nhiều tháng tới.

Ông Trump đã kêu gọi ngừng bắn trong cuộc chiến hồi đầu tháng này, nhưng đồng thời cũng áp đặt lệnh phong tỏa riêng đối với các cảng của Iran.

Các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc xung đột, vốn đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và gây ra điều mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho là sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất thế giới từ trước đến nay, đã rơi vào bế tắc, với việc Mỹ khăng khăng đòi thảo luận về chương trình vũ khí hạt nhân bị cáo buộc của Iran, trong khi Iran yêu cầu được kiểm soát một phần eo biển và bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra.

"Triển vọng về một giải pháp ngắn hạn cho cuộc xung đột Iran hoặc việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz vẫn còn rất mờ mịt," nhà phân tích thị trường Tony Sycamore của IG cho biết trong một bản ghi chú.