Giá xăng dầu ngày 1/5: Giá dầu thế giới hạ nhiệt sau khi chạm đỉnh 4 năm

Thứ Sáu, 05:13, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá dầu toàn cầu đã hạ nhiệt sau khi tăng vọt lên mức cao nhất trong bốn năm, vượt quá 122 USD/thùng vào thứ Năm, do lo ngại cuộc chiến Mỹ-Iran có thể leo thang và dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung dầu kéo dài ở Trung Đông.

Cụ thể, dầu Brent có thời điểm vượt 126 USD/thùng – mức cao nhất kể từ năm 2022  trước khi giảm về quanh 114 USD/thùng, trong khi dầu WTI cũng lùi về khoảng 105 USD/thùng.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thị trường: Một mặt lo ngại nguồn cung bị bóp nghẹt, đặc biệt khi eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% dầu toàn cầu – bị gián đoạn.

Mặt khác xuất hiện hoạt động chốt lời và điều chỉnh kỹ thuật, khiến giá quay đầu giảm sau khi tăng nóng.

Dù vậy, giới phân tích cảnh báo giá dầu vẫn có xu hướng duy trì ở mức cao trong ngắn hạn nếu xung đột kéo dài, làm gia tăng rủi ro lạm phát và suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

gia xang dau ngay 1 5 gia dau the gioi ha nhiet sau khi cham dinh 4 nam hinh anh 1
Giá dầu tăng cao nhất trong 4 năm do lo ngại cuộc chiến Mỹ-Iran có thể leo thang

Theo Reuters, giá dầu Brent tăng 3,73 USD, tương đương 3,2%, lên 121,76 USD/thùng, sau khi chạm mức cao nhất trong ngày là 126,41 USD, mức cao nhất trong 4 năm.

Giá dầu thô WTI tăng 1,49 USD, tương đương 1,4%, lên 108,37 USD. Hợp đồng này đã đạt mức 110,93 USD trước đó, mức cao nhất kể từ ngày 7/4.

Cũng theo Reuters, việc giá dầu tăng có nguy cơ dẫn đến lạm phát toàn cầu tăng cao trở lại và giá xăng dầu tăng cao tại Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay.

"Hiện tại, giá dầu chỉ cần một chút tác động nhỏ cũng đủ để tăng cao hơn", ông John Evans thuộc công ty môi giới dầu mỏ PVM cho biết.

"Đối với những ai không nghĩ rằng giá dầu Brent có khả năng đạt mức 150 đô la một thùng, thì hãy ngừng đọc bài này."

Cả hai chỉ số chuẩn đều đang trên đà tăng tháng thứ tư liên tiếp, phản ánh những lo ngại rằng cuộc xung đột ở Iran có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu trong nhiều tháng tới.

Ông Trump đã kêu gọi ngừng bắn trong cuộc chiến hồi đầu tháng này, nhưng đồng thời cũng áp đặt lệnh phong tỏa riêng đối với các cảng của Iran.

Các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc xung đột, vốn đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và gây ra điều mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho là sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất thế giới từ trước đến nay, đã rơi vào bế tắc, với việc Mỹ khăng khăng đòi thảo luận về chương trình vũ khí hạt nhân bị cáo buộc của Iran, trong khi Iran yêu cầu được kiểm soát một phần eo biển và bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra.

"Triển vọng về một giải pháp ngắn hạn cho cuộc xung đột Iran hoặc việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz vẫn còn rất mờ mịt," nhà phân tích thị trường Tony Sycamore của IG cho biết trong một bản ghi chú.

Ngọc Hoà/VOV.VN
Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh trước kỳ nghỉ lễ

VOV.VN - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 29/4, giá bán lẻ hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành ngày 23/4.

VOV.VN - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 29/4, giá bán lẻ hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành ngày 23/4.

Giá xăng dầu biến động, ngư dân Quảng Ninh tìm cách ứng phó

VOV.VN - Trước tình hình biến động giá xăng dầu tăng cao, tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các ngư dân hoạt động trên biển.

VOV.VN - Trước tình hình biến động giá xăng dầu tăng cao, tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các ngư dân hoạt động trên biển.

Giảm thuế xăng dầu về 0% - đòn bẩy bình ổn giá xăng dầu

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về giảm thuế xăng dầu về 0%, áp dụng từ ngày 16/4 đến ngày 30/6. Đây là liều thuốc bổ với doanh nghiệp vận tải, kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng trong bối cảnh giá cả xăng dầu tăng chóng mặt thời gian qua.

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về giảm thuế xăng dầu về 0%, áp dụng từ ngày 16/4 đến ngày 30/6. Đây là liều thuốc bổ với doanh nghiệp vận tải, kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng trong bối cảnh giá cả xăng dầu tăng chóng mặt thời gian qua.

