Giá xăng dầu mới nhất: Xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng từ giá dầu thế giới

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 21/5. Giá xăng RON95-III tăng 1.470 đồng/lít, giá bán là 25.540 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 1.210 đồng lít, giá bán mới là 24.340 đồng/lít; Xăng E10 tăng 1.600 đồng/lít, giá bán mới là 25.050 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 25/5 tăng 1.540 đồng/lít, giá bán mới là 28.760 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 650 đồng/lít, giá bán là 28.360 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng tăng 900 đồng/lít, giá bán mới là 21.480 đồng/kg.

Tương tự kỳ điều hành trước, kỳ này liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, cũng không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 14/5 và kỳ điều hành ngày 21/5 là 136,432 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 7,700 USD/thùng, tương đương tăng 5,98%); 139,772 USD/thùng xăng RON95 (tăng 8,934 USD/thùng, tương đương tăng 6,83%); 155,306 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 9,268 USD/thùng, tương đương tăng 6,35%); 721,306 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 33,652 USD/tấn, tương đương tăng 4,89%).