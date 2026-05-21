中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá xăng dầu mới nhất: Xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng từ giá dầu thế giới

Thứ Năm, 15:00, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 21/5, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu đều tăng so với kỳ điều hành ngày 14/5.

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 21/5. Giá xăng RON95-III tăng 1.470 đồng/lít, giá bán là 25.540 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 1.210 đồng lít, giá bán mới là 24.340 đồng/lít; Xăng E10 tăng 1.600 đồng/lít, giá bán mới là 25.050 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 25/5 tăng 1.540 đồng/lít, giá bán mới là 28.760 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 650 đồng/lít, giá bán là 28.360 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng tăng 900 đồng/lít, giá bán mới là 21.480 đồng/kg.

gia xang dau moi nhat xang dau trong nuoc chiu anh huong tu gia dau the gioi hinh anh 1

Tương tự kỳ điều hành trước, kỳ này liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, cũng không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 14/5 và kỳ điều hành ngày 21/5 là 136,432 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 7,700 USD/thùng, tương đương tăng 5,98%); 139,772 USD/thùng xăng RON95 (tăng 8,934 USD/thùng, tương đương tăng 6,83%); 155,306 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 9,268 USD/thùng, tương đương tăng 6,35%); 721,306 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 33,652 USD/tấn, tương đương tăng 4,89%).

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Tag: xăng dầu giá xăng dầu giá xăng dầu ngày 121/5 giá xăng dầu trong nước thị trường xăng dầu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá xăng dầu ngày 20/5: Giá dầu giảm sau tuyên bố cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc
Giá xăng dầu ngày 20/5: Giá dầu giảm sau tuyên bố cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc

VOV.VN - Giá dầu giảm nhẹ vào thứ Tư (20/5) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc "rất nhanh chóng", mặc dù các nhà đầu tư vẫn thận trọng về kết quả các cuộc đàm phán hòa bình trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn do xung đột.

Giá xăng dầu ngày 20/5: Giá dầu giảm sau tuyên bố cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc

Giá xăng dầu ngày 20/5: Giá dầu giảm sau tuyên bố cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc

VOV.VN - Giá dầu giảm nhẹ vào thứ Tư (20/5) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc "rất nhanh chóng", mặc dù các nhà đầu tư vẫn thận trọng về kết quả các cuộc đàm phán hòa bình trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn do xung đột.

Giá xăng dầu hôm nay 19/5: Giá dầu giảm khi ông Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran
Giá xăng dầu hôm nay 19/5: Giá dầu giảm khi ông Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran

VOV.VN - Giá dầu giảm hơn 2% trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Ba tại châu Á sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng kế hoạch tấn công Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông.

Giá xăng dầu hôm nay 19/5: Giá dầu giảm khi ông Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran

Giá xăng dầu hôm nay 19/5: Giá dầu giảm khi ông Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran

VOV.VN - Giá dầu giảm hơn 2% trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Ba tại châu Á sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng kế hoạch tấn công Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông.

Giá xăng dầu hôm nay 18/5: Giá dầu thế giới tăng
Giá xăng dầu hôm nay 18/5: Giá dầu thế giới tăng

VOV.VN - Giá dầu thế giới chạm mức cao nhất trong 2 tuần sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy điện hạt nhân của UAE.

Giá xăng dầu hôm nay 18/5: Giá dầu thế giới tăng

Giá xăng dầu hôm nay 18/5: Giá dầu thế giới tăng

VOV.VN - Giá dầu thế giới chạm mức cao nhất trong 2 tuần sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy điện hạt nhân của UAE.

Giá xăng dầu hôm nay 17/5: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng
Giá xăng dầu hôm nay 17/5: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

VOV.VN - Giá dầu WTI đứng ở mức 105,4 USD/thùng, tăng 4,25 USD/thùng, còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 109,3 USD/thùng, tăng 3,54 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 17/5: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Giá xăng dầu hôm nay 17/5: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

VOV.VN - Giá dầu WTI đứng ở mức 105,4 USD/thùng, tăng 4,25 USD/thùng, còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 109,3 USD/thùng, tăng 3,54 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 16/5: Giá dầu tăng do lo ngại xung đột mới giữa Mỹ và Iran
Giá xăng dầu hôm nay 16/5: Giá dầu tăng do lo ngại xung đột mới giữa Mỹ và Iran

VOV.VN - Giá dầu Brent kỳ hạn chốt ở mức 109,26 USD/thùng, tăng 3,54 USD/thùng, tương đương tăng 3,35%. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ kết thúc giao dịch ở mức 105,42 USD/thùng, tăng 4,25 USD/thùng, tương đương 4,2%.

Giá xăng dầu hôm nay 16/5: Giá dầu tăng do lo ngại xung đột mới giữa Mỹ và Iran

Giá xăng dầu hôm nay 16/5: Giá dầu tăng do lo ngại xung đột mới giữa Mỹ và Iran

VOV.VN - Giá dầu Brent kỳ hạn chốt ở mức 109,26 USD/thùng, tăng 3,54 USD/thùng, tương đương tăng 3,35%. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ kết thúc giao dịch ở mức 105,42 USD/thùng, tăng 4,25 USD/thùng, tương đương 4,2%.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá