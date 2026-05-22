Giá xăng dầu hôm nay 22/5: Giá dầu Brent tăng lên 104,96 USD/thùng

Thứ Sáu, 05:00, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, sáng ngày 22/5 (theo giờ Việt Nam), giá dầu tăng khi các nhà đầu tư nghi ngờ về triển vọng đột phá trong các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran.

Theo Reuters, giá dầu Brent tăng 2,38 USD, tương đương 2,3%, lên 104,96 USD/thùng, và giá dầu WTI kỳ hạn của Mỹ tăng 1,73 USD, tương đương 1,8%, lên 98,08 USD.

Một nguồn tin cấp cao của Iran nói rằng, chưa có thỏa thuận nào đạt được với Mỹ nhưng khoảng cách giữa hai bên đã thu hẹp, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã có "một số dấu hiệu tốt" trong các cuộc đàm phán nhưng bất kỳ hệ thống thu phí nào ở eo biển đều không thể chấp nhận được.

"Với triển vọng đàm phán hòa bình vẫn còn chưa chắc chắn, giá dầu đang tăng lên do kỳ vọng rằng tình trạng bất ổn ở Trung Đông và sự gián đoạn nguồn cung liên quan đến eo biển Hormuz sẽ tiếp diễn. Giá dầu WTI có khả năng sẽ duy trì ở mức 90-110 USD trong tuần tới, giống như hầu hết các năm kể từ cuối tháng 3", ông Satoru Yoshida, một nhà phân tích hàng hóa của Rakuten Securities cho biết.

Sáu tuần kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực, những nỗ lực chấm dứt chiến tranh vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển, trong khi giá dầu tăng cao làm dấy lên lo ngại về lạm phát và nền kinh tế toàn cầu.

Khoảng 20% ​​nguồn cung năng lượng toàn cầu đi qua eo biển này trước chiến tranh, và cuộc chiến đã làm giảm 14 triệu thùng dầu mỗi ngày - tương đương 14% nguồn cung toàn cầu - trên thị trường, bao gồm cả xuất khẩu từ Ả Rập Xê Út, Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Kuwait.

Theo người đứng đầu công ty dầu khí quốc doanh ADNOC của UAE, ngay cả khi xung đột kết thúc ngay bây giờ, dòng chảy dầu đầy đủ qua eo biển sẽ không trở lại bình thường trước quý 1 hoặc quý 2 năm 2027.

Theo Theo Reuters, bảy quốc gia sản xuất dầu hàng đầu của OPEC có khả năng sẽ nhất trí tăng sản lượng tháng 7 ở mức vừa phải khi họ họp vào ngày 7 tháng 6, mặc dù việc giao hàng của một số nước vẫn bị gián đoạn do chiến tranh Iran.

Thị trường năng lượng tiếp tục chịu áp lực từ Trung Đông

Theo Reuters, giá xăng dầu chiều ngày 21/5 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 82 cent, tương đương 0,8%, xuống còn 104,20 USD một thùng  và giá dầu WTI giảm 60 cent, tương đương 0,6%, xuống còn 97,66 USD.

Reuters trích lời của hãng thông tấn ISNA của Iran cho rằng, Iran cảnh báo chống lại các cuộc tấn công tiếp theo và công bố các bước nhằm củng cố quyền kiểm soát eo biển Hormuz quan trọng, vốn vẫn bị đóng cửa phần lớn. Trước chiến tranh, eo biển này từng vận chuyển dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng, chiếm khoảng 20% ​​lượng tiêu thụ toàn cầu.

gia xang dau hom nay 22 5 gia dau brent tang len 104,96 usd thung hinh anh 1
Giá dầu thế giới Giá dầu thế giới biến động quanh mốc 104 USD/thùng (Ảnh: Reuters)

Theo các cuộc khảo sát được công bố ngày 21/5,  đồng euro đã suy giảm mạnh nhất trong hơn hai năm rưỡi vào tháng 5 do chi phí sinh hoạt tăng cao vì chiến tranh đã ảnh hưởng nặng nề đến nhu cầu dịch vụ trên khắp châu Âu và các công ty đẩy nhanh việc sa thải nhân viên.

Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng từ 21/5

Từ 15h ngày 21/5, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng theo diễn biến của thị trường năng lượng thế giới.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết giá xăng dầu toàn cầu thời gian qua chịu tác động từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng tình trạng tắc nghẽn vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. Những yếu tố này khiến giá nhiên liệu thế giới tăng so với cách đây 7 ngày. Cụ thể, giá xăng RON95 tăng 6,8%, lên 139,8 USD/thùng; dầu diesel tăng 6,4%, lên 155,3 USD/thùng.

Trong kỳ điều hành chiều 21/5, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh như sau: Xăng RON95-III tăng 1.470 đồng/lít, lên 25.540 đồng/lít; Xăng E5 RON92 tăng lên 24.340 đồng/lít; Dầu diesel tăng 1.540 đồng/lít; Dầu mazut tăng 900 đồng/kg.

Tính từ cuối tháng 2 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 22 kỳ điều hành. Trong đó, xăng RON95-III có 12 lần tăng giá, 8 lần giảm và 2 lần giữ nguyên. Với dầu diesel, số lần tăng và giảm đều là 10, cùng 2 kỳ ổn định giá.

PV/VOV.VN
Giá xăng dầu hôm nay 21/5: Giá dầu Brent và WTI đều tăng
Giá xăng dầu ngày 20/5: Giá dầu giảm sau tuyên bố cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc

VOV.VN - Giá dầu giảm nhẹ vào thứ Tư (20/5) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc "rất nhanh chóng", mặc dù các nhà đầu tư vẫn thận trọng về kết quả các cuộc đàm phán hòa bình trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn do xung đột.

Giá xăng dầu hôm nay 19/5: Giá dầu giảm khi ông Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran

VOV.VN - Giá dầu giảm hơn 2% trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Ba tại châu Á sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng kế hoạch tấn công Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông.

Giá xăng dầu hôm nay 18/5: Giá dầu thế giới tăng

VOV.VN - Giá dầu thế giới chạm mức cao nhất trong 2 tuần sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy điện hạt nhân của UAE.

Giá xăng dầu hôm nay 17/5: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

VOV.VN - Giá dầu WTI đứng ở mức 105,4 USD/thùng, tăng 4,25 USD/thùng, còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 109,3 USD/thùng, tăng 3,54 USD/thùng.

