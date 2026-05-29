Giá xăng dầu hôm nay 29/5: Giá dầu Brent giảm xuống còn 93,71 USD/thùng

Thứ Sáu, 08:53, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá dầu hôm nay (29/5 - theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 7 giảm 58 cent, tương đương 0,6%, xuống còn 93,71 USD/thùng.

Sáng 29/5 (giờ Việt Nam), theo Reuters, giá dầu thế giới diễn biến trái chiều sau một phiên giao dịch đầy biến động, khi các nhà giao dịch cân nhắc những báo cáo trái ngược nhau về tiến triển của một thỏa thuận tiềm năng nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 7, kết thúc vào thứ Sáu, đã giảm 58 cent, tương đương 0,6%, xuống còn 93,71 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 8, được giao dịch sôi động hơn, tăng 72 cent lên 92,97 USD vào lúc 3:20 chiều EDT (1720 GMT).

Giá dầu tương lai của Mỹ tăng nhẹ, chốt phiên ở mức 88,90 USD/thùng, tăng 22 cent, tương đương 0,3%.

Giá dầu đã biến động mạnh trong những phiên gần đây do những tín hiệu trái chiều về khả năng chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran kéo dài ba tháng và khả năng mở cửa trở lại eo biển Hormuz . Lưu lượng giao thông qua điểm nghẽn hàng hải này vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với mức trước xung đột.

Giá dầu thế giới tăng mạnh trở lại

Trước đó, theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 2,38 USD, tương đương 2,52%, lên 96,67 USD/thùng vào lúc 08:45 GMT. Trong khi đó, hợp đồng Brent giao tháng 8 – loại được giao dịch sôi động hơn – tăng 2,45 USD, tương đương 2,66%, lên 94,70 USD/thùng. Hợp đồng tháng 7 dự kiến sẽ hết hạn vào thứ Sáu.

Tại Mỹ, giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) tăng 2,24 USD, tương đương 2,53%, lên 90,92 USD/thùng.

gia xang dau hom nay 29 5 gia dau brent giam xuong con 93,71 usd thung hinh anh 1
Giá dầu tăng hơn 2% sau đòn đáp trả mới của Iran nhằm vào Mỹ (Ảnh minh họa: KT)

Trước đó, cả hai chỉ số dầu chuẩn đều giảm hơn 5% xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng do kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, diễn biến căng thẳng nhanh chóng quay trở lại sau khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ thông tin cho rằng ông sắp đạt được một thỏa thuận thỏa hiệp với Tehran. Chỉ vài giờ sau, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố đã tấn công một căn cứ không quân của Mỹ nhằm đáp trả các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào hoạt động máy bay không người lái của Iran gần eo biển Hormuz.

“Có vẻ như việc hai bên liên tục đáp trả bằng không kích đang trở thành một phần trong ngôn ngữ đàm phán”, nhà phân tích John Evans thuộc Hiệp hội Dầu khí PVM nhận định.

Theo ông Evans, chừng nào thị trường vẫn tin rằng một thỏa thuận cuối cùng có thể được ký kết, giá dầu sẽ còn biến động mạnh cho tới khi tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu trở nên nghiêm trọng hơn. Ông cũng nhấn mạnh, hiện vẫn có hơn một tỷ thùng dầu bị “mắc kẹt” phía sau eo biển Hormuz.

Dữ liệu vận chuyển từ LSEG và Kpler cho thấy, hai siêu tàu chở dầu cùng một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng đã rời eo biển Hormuz vào đầu tuần này trong trạng thái tắt thiết bị phát tín hiệu định vị và đang hướng tới Ấn Độ và Trung Quốc.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường dầu mỏ còn được hỗ trợ bởi tín hiệu nguồn cung suy giảm tại Mỹ. Theo số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API), lượng dầu thô dự trữ của nước này đã giảm 2,8 triệu thùng trong tuần trước, đánh dấu tuần sụt giảm thứ 6 liên tiếp.

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 28/5. Giá xăng RON95-III giảm 1.390 đồng/lít, giá bán là 24.150 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 1.090 đồng lít, giá bán mới là 23.250 đồng/lít; Xăng E10 giảm 1.390 đồng/lít, giá bán mới là 23.660 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 28/5 giảm 1.110 đồng/lít, giá bán mới là 27.650 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 2.560 đồng/lít, giá bán là 25.800 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng giảm 1.040  đồng/lít, giá bán mới là 20.440 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng sinh học 500 đồng/lít; Xăng không chì 700 đồng/lít; Dầu diesel 300 đồng/lít và dầu mazut 700 đồng/kg. Đồng thời không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 21/5 và kỳ điều hành ngày 28/5 là: 126,218 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 10,214 USD/thùng, tương đương giảm 7,49%); 126,928 USD/thùng xăng RON95 (giảm 12,844 USD/thùng, tương đương giảm 9,19%); 146,698 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 8,608 USD/thùng, tương đương giảm 5,54%); 655,208 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 66,098 USD/tấn, tương đương giảm 9,16%).

PV/VOV.VN
Giá xăng dầu hôm nay 28/5: Giá dầu bật tăng sau đòn tấn công mới của Mỹ vào Iran
Giá xăng dầu hôm nay 27/5: Dầu Brent tăng khi Mỹ tiếp tục tấn công Iran
Giá xăng dầu hôm nay 25/5: Giá dầu giảm khi Mỹ và Iran đang tiến đến thỏa thuận
