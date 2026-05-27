Giá xăng dầu hôm nay 27/5: Dầu Brent tăng khi Mỹ tiếp tục tấn công Iran

Giá dầu Brent kỳ hạn đã tăng khoảng 4% vào sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, cắt đứt hy vọng cuối tuần trước giữa Mỹ và Iran sẽ đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 tháng, đồng thời mở lại hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 3,44 USD/thùng, tương đương tăng 3,6% lên mức 99,58 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 2,71 USD/thùng, tương đương giảm 2,8% xuống mức 93,89 USD/thùng.

Các quan chức Mỹ đã nhiều lần tuyên bố họ sắp đạt được thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào ngoài 1 lệnh ngừng bắn tạm thời, giúp giảm thiểu các cuộc tấn công xuống mức thấp nhất.

Kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào cuối tháng Hai, Iran đã gần như chặn đứng mọi hoạt động vận chuyển hàng hóa không thuộc Iran ra vào eo biển Hormuz, làm gián đoạn khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Tuy nhiên, dữ liệu theo dõi tàu cho thấy, 3 tàu chở khí hóa lỏng (LNG) đã đi qua eo biển trong những ngày gần đây, hướng đến Pakistan, Trung Quốc và Ấn Độ, cùng với 1 siêu tàu chở dầu thô của Iraq đến Trung Quốc đã bị mắc cạn gần 3 tháng.

Các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman, ngày 25 tháng 5 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, giá giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 3,6% trong ngày 26/5, đạt 99,64 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng lên 93,09 USD/thùng.

Reuters trích lời của ông Peter Schaffrik, chiến lược gia vĩ mô toàn cầu tại RBC Capital Markets cho biết, sự bất ổn ở Trung Đông đang gây áp lực lên thị trường.

Theo ông Schaffrik, vẫn có một số lạc quan ngầm trên thị trường, khi các nhà giao dịch vẫn hy vọng rằng eo biển Hormuz có thể sớm mở cửa trở lại cho giao thông. Giá dầu Brent đã giảm đáng kể so với mức đỉnh trên 120 USD vào cuối tháng 4 vừa qua.